آزاده نامداری روی دور تند

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ در روزهای اخیر، انتشار یک کلیپ تازه از آزاده نامداری دوباره نام او را به صدر گفتوگوهای عمومی آورده است؛ کلیپی که بسیاری آن را «بازتابی از دورِ تندِ زندگی» او میدانند و با دیدنش احساساتی میشوند.
سوئیس، آبجو و تصاویری که باورکردنی نبود
برای بسیاری از مردم، شکل مرگ ناگهانی و تلخ آزاده نامداری تصویری ماندگار از او ساخته، و حالا همین ویدئوی تازه باعث شده موجی از دلسوزی و قربانصدقهرفتن نسبت به او شکل بگیرد. این واکنشها در حالی است که زمانی که او زنده بود، انتشار تصاویرش در سوییس بیحجاب و در حال نوشیدن آبجو او را در مرکز سنگینترین انتقادهای مردمی قرار داده بود.
نامداری سالها با چادر و نوع پوشش و گفتارش مبلغ یک سبک زندگی اسلامیِ مدرن بود و همین، تصاویری را که از سوییس منتشر شد در تضاد کامل با تصویر رسمی و تلویزیونیاش قرار میداد. آن عکسها نهفقط ظاهر او را زیر سؤال برد، بلکه برای بسیاری نشانهای از دوگانگی دانسته شد؛ دوگانگی میان آنچه در رسانه تبلیغ میکرد و آنچه در خلوت زندگی میکرد. موج انتقادها شدید بود و در آن مقطع کمتر کسی حاضر بود روایت او از «فضای خصوصی» و «زندگی شخصی» را بپذیرد.
آن سال سخت زندگی با فرزاد خان
اما قصه زندگی نامداری به همین نقطه محدود نمیشود. سالها پیش، زمانی که تنها یک سال از ازدواجش با فرزاد حسنی میگذشت، انتشار عکسهای کبودی روی دستانش و اعتراف تلویحیاش به خشونت خانگی، پرده دیگری از فشارهای عاطفی و روانی زندگی او را آشکار کرد. بسیاری آن روزها این تصاویر را تکاندهنده میدانستند و در عین حال، همین تجربه تلخ بعدها به بخشی از روایتی تبدیل شد که نشان میداد پشت قاب «مجری شاد و پرانرژی تلویزیون»، زنی ایستاده بود که زیر بار انتظارات، قضاوتها و تناقضهای اجتماعی خرد میشد.
باز هم مردم را مقصر جلوه میدهند
حال با انتشار این کلیپ تازه، برخی کاربران در شبکههای اجتماعی رویکرد «محبتآمیز» امروز مردم را متناقض میدانند. آنها میپرسند: «چرا زمانی که زنده بود، اینگونه نقدش میکردید و حالا قربانصدقهاش میروید؟» به باور این گروه، گویی مرگ نامداری او را «فیگوری عزیز و دستنیافتنی» کرده و همین باعث شده همان آدمهایی که زمانی به او حمله میکردند، حالا ستایشگرش شوند.
در این میان، برخی کاربران نیز دوباره بحث قدیمی اختلاف او با پرستو صالحی را پیش کشیدهاند؛ جدلی که در آن زمان اکثریت مردم جانب صالحی را گرفتند. حالا، اما برخی میگویند زمان نشان داده که «حق با نامداری بوده»، بهویژه وقتی میبینند پرستو صالحی امروز اجرای «زن روز» را برعهده دارد و روایتهای آن دوران یکبار دیگر زیر ذرهبین قرار گرفته است. برای این دسته از کاربران، بازگشت به آن جدل نه از سر کنجکاوی، بلکه برای بازخوانی قضاوتهای شتابزدهای است که سالها پیش درباره نامداری انجام شده بود.
در نهایت، آنچه این روزها درباره آزاده نامداری دیده میشود، فراتر از یک کلیپ یا چند عکس قدیمی است. او تبدیل شده به آیینهای که جامعه در آن، سرعت قضاوتکردن، میل به دوگانهسازی و آمادگی برای تغییر موضع پس از مرگ چهرهها را میبیند. شاید همین تضادهاست که باعث شده نامداری، حتی پس از مرگ، همچنان موضوع بحثهای داغ بماند؛ زنی که میان تصویر رسانهای، تجربههای شخصی و توقعات اجتماعی گرفتار آمده بود و امروز دوباره در مرکز گفتوگوهایی ایستاده که شاید اگر زنده بود، هیچگاه فرصتی برای بیانشان پیدا نمیکرد.