میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تیم ملی کشتی در کربلا

کاروان تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران، برای زیارت معنوی عتبات عالیاتبه عراق سفر کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۱۱
| |
24 بازدید

تیم ملی کشتی در کربلا

به گزارش تابناک؛ کاروان تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران، پس از افتخارآفرینی در بازی‌های جهانی و مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض، برای زیارت معنوی عتبات عالیاتبه عراق سفر کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی کشتی کربلا تابناک ورزشی
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لابی بازیکن فوتبال با یک آقازاده برای مجوز خودرو
بازداشت ملی‌پوش سابق در فرودگاه
عکس: تشرف اعضای تیم ملی کشتی به عتبات عالیات
شکست تلخ فوتسال زنان مقابل ایتالیا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۲۰۰ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۸ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۴ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۰ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۰۲ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۹۱ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۰ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005dYl
tabnak.ir/005dYl