به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمدرضا مدرسی، رئیس بنیاد بیماران سی اف ایران با اشاره به اینکه آلودگی هوا در بسیاری از استانها به مرحله «بسیار خطرناک» رسیده است، گفت: آلودگی هوا میتواند برای گروههای پرخطر از جمله کودکان، سالمندان، زنان باردار و بهویژه بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن ریوی، آسیبهای شدید ایجاد کند.
وی تأکید کرد: بیماران سیاف به دلیل مشکلات مزمن تنفسی، بهمراتب آسیبپذیرتر هستند و آلودگی هوا میتواند منجر به تشدید علائم، افزایش عفونتهای ریوی و حتی بستری شدن آنها شود.
ضرورت کاهش حضور در فضای باز
مدرسی با ارائه توصیههای عملی برای کاهش آسیب آلایندهها گفت: افراد بهخصوص بیماران تنفسی باید تا حد امکان زمان حضور در فضای آزاد را کاهش دهند و فعالیتهای غیرضروری را به تعویق بیندازند. ورزش در فضای باز نیز در این ایام بسیار خطرناک است، زیرا حجم هوای ورودی به ریه چند برابر میشود و احتمال آسیب را افزایش میدهد.
وی تأکید کرد: اگر نیاز به فعالیت ورزشی وجود دارد، بهتر است در محیط سربسته، با تهویه مناسب انجام شود.
آلودگی هوا، زنگ خطر جدی برای بیماران تنفسی
پرهیز از هرگونه دود و استفاده از ماسک استاندارد
وی با اشاره به نقش دود در تشدید مشکلات ریوی افزود: مصرف دخانیات، قلیان، دود اسپند، عود و حتی دود ناشی از پختوپز میتواند ریه را تحت فشار بیشتری قرار دهد و در صورت امکان، پختوپز در فضای باز یا محیطی با تهویه مناسب انجام شود.
وی با تأکید بر استفاده از ماسکهای مناسب گفت: ماسک N۹۵ تنها ماسکی است که میتواند ذرات را تا ۹۵ درصد فیلتر کند، ماسکهای معمولی در برابر این ذرات مؤثر نیستند.
تغذیه مناسب برای تقویت ریه
رئیس بنیاد بیماران سی اف ایران توصیه کرد: مصرف سبزیجات، میوههای حاوی آنتیاکسیدان بهویژه مرکبات، مغزیجاتی مانند گردو و بادام، ادویههایی مانند زنجبیل و زردچوبه، و ماهی سرشار از امگا ۳ میتواند نقش محافظتی مهمی برای ریهها داشته باشد.
آلودگی هوا میتواند حملات ریوی را تشدید کند
مدرسی در پاسخ به اینکه آیا آلودگی هوا میتواند علت مستقیم حملات ریوی در بیماران باشد، گفت: اثبات مستقیم ارتباط در هر مورد ممکن است دشوار باشد، اما از نظر علمی کاملاً ثابت شده که آلودگی هوا علائم بیماران مزمن ریوی را تشدید میکند؛ بنابراین احتمال افزایش حملات ریوی در این شرایط کاملاً منطقی است.
وی در پایان هشدار داد: تا زمانی که شرایط آلودگی هوا ادامه دارد، بیماران بهویژه بیماران سیاف باید با دقت بیشتری توصیههای ایمنی را رعایت کنند تا از بروز مشکلات جدی تنفسی جلوگیری شود.