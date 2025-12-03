میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آلودگی هوا، زنگ خطر جدی برای بیماران تنفسی

رئیس بنیاد بیماران سی اف ایران گفت: آلودگی هوا بیماران سی‌اف را در معرض خطر جدی تشدید مشکلات تنفسی قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۰۵
| |
197 بازدید
|
۱
آلودگی هوا، زنگ خطر جدی برای بیماران تنفسی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمدرضا مدرسی، رئیس بنیاد بیماران سی اف ایران با اشاره به اینکه آلودگی هوا در بسیاری از استان‌ها به مرحله «بسیار خطرناک» رسیده است، گفت: آلودگی هوا می‌تواند برای گروه‌های پرخطر از جمله کودکان، سالمندان، زنان باردار و به‌ویژه بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن ریوی، آسیب‌های شدید ایجاد کند.

وی تأکید کرد: بیماران سی‌اف به دلیل مشکلات مزمن تنفسی، به‌مراتب آسیب‌پذیرتر هستند و آلودگی هوا می‌تواند منجر به تشدید علائم، افزایش عفونت‌های ریوی و حتی بستری شدن آنها شود.

ضرورت کاهش حضور در فضای باز

مدرسی با ارائه توصیه‌های عملی برای کاهش آسیب آلاینده‌ها گفت: افراد به‌خصوص بیماران تنفسی باید تا حد امکان زمان حضور در فضای آزاد را کاهش دهند و فعالیت‌های غیرضروری را به تعویق بیندازند. ورزش در فضای باز نیز در این ایام بسیار خطرناک است، زیرا حجم هوای ورودی به ریه چند برابر می‌شود و احتمال آسیب را افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: اگر نیاز به فعالیت ورزشی وجود دارد، بهتر است در محیط سربسته، با تهویه مناسب انجام شود.

آلودگی هوا، زنگ خطر جدی برای بیماران تنفسی

پرهیز از هرگونه دود و استفاده از ماسک استاندارد

وی با اشاره به نقش دود در تشدید مشکلات ریوی افزود: مصرف دخانیات، قلیان، دود اسپند، عود و حتی دود ناشی از پخت‌وپز می‌تواند ریه را تحت فشار بیشتری قرار دهد و در صورت امکان، پخت‌وپز در فضای باز یا محیطی با تهویه مناسب انجام شود.

وی با تأکید بر استفاده از ماسک‌های مناسب گفت: ماسک N۹۵ تنها ماسکی است که می‌تواند ذرات را تا ۹۵ درصد فیلتر کند، ماسک‌های معمولی در برابر این ذرات مؤثر نیستند.

تغذیه مناسب برای تقویت ریه

رئیس بنیاد بیماران سی اف ایران توصیه کرد: مصرف سبزیجات، میوه‌های حاوی آنتی‌اکسیدان به‌ویژه مرکبات، مغزیجاتی مانند گردو و بادام، ادویه‌هایی مانند زنجبیل و زردچوبه، و ماهی سرشار از امگا ۳ می‌تواند نقش محافظتی مهمی برای ریه‌ها داشته باشد.

آلودگی هوا می‌تواند حملات ریوی را تشدید کند

مدرسی در پاسخ به اینکه آیا آلودگی هوا می‌تواند علت مستقیم حملات ریوی در بیماران باشد، گفت: اثبات مستقیم ارتباط در هر مورد ممکن است دشوار باشد، اما از نظر علمی کاملاً ثابت شده که آلودگی هوا علائم بیماران مزمن ریوی را تشدید می‌کند؛ بنابراین احتمال افزایش حملات ریوی در این شرایط کاملاً منطقی است.

وی در پایان هشدار داد: تا زمانی که شرایط آلودگی هوا ادامه دارد، بیماران به‌ویژه بیماران سی‌اف باید با دقت بیشتری توصیه‌های ایمنی را رعایت کنند تا از بروز مشکلات جدی تنفسی جلوگیری شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آلودگی هوا بیماران تنفسی بیماری مزمن
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نحوه تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا و اعلام تعطیلی
فیلم: چرا تهران تعطیل نشد؟ پاسخ عجیب استاندار!
اینفوگرافیک: تفاوت سرماخوردگی، آنفولانزا و حساسیت به آلودگی هوا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Austria
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
0
پاسخ
من یک ایده بکر واسه کاهش بار آلودگی هوای کلان شهرها داشتم که البته کار کردنش نیاز به آزمایش دارد و البته دیگه سن این کارها از من گذشته اما شما حتی ساده ترین و پیش پا افتاده ترین کارها را انجام نداده اید با اینکه می دانستید و بدتر اینکه یک شهردار برگزیده اید که گمان می کند چوب درختان با ارزش تر از درخت سبز و حتی سلامتی خودش است!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۲۰۰ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۸ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۴ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۰ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۰۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۹۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۰ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005dYf
tabnak.ir/005dYf