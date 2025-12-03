میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصاویری از چرت زدن ترامپ در جلسه کابینه

کد خبر: ۱۳۴۳۶۹۷
| |
5 بازدید

تصاویری از چرت زدن ترامپ در جلسه کابینهتصاویری از چرت زدن ترامپ در جلسه کابینهتصاویری از چرت زدن ترامپ در جلسه کابینهتصاویری از چرت زدن ترامپ در جلسه کابینه

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ کابینه آمریکا چرت زدن چرت زدن ترامپ خبر فوری
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خواب ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید!
بایدن کابینه‌اش را چیده است!
رویترز، جزئیات گنبد طلایی ترامپ را افشاء کرد!
ترامپ و فرماندار مریلند درگیر شدند
ترامپ: کل کابینه را تغییر می‌دهم
چرخش جنجالی دوباره ترامپ درباره ایلان ماسک
واکنش ترامپ به ابراز پشیمانی ایلان ماسک
ترامپ بار دیگر چرت زدن بایدن را مسخره کرد
ترامپ: الحاق گرینلند، محقق خواهد شد
ترامپ، زبان رسمی آمریکا را انتخاب کرد
بدترین موقع روز برای چرت زدن
تصویر پس‌زمینه تلفن همراه دونالد ترامپ لو رفت! + عکس
گمانه‌زنی ها از چینش کابینه ترامپ
ترامپ دوباره خود را رئیس‌جمهور همیشگی خواند
ترامپ: من به ایلان ماسک نیاز ندارم
نگرانی حزب جمهوری خواهان از انتصابات رئیس‌جمهور آمریکا
چرت زدن در بهار سبب نگرانی نیست
ترامپ، ماسک را به «عواقب بسیار جدی» تهدید کرد
باشگاه بچه پولدارهای ترامپ
سیاست ترامپ در برابر ایران به روایت جیک سالیوان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۲۰۰ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۸ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۴ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۰ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۹۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۹۱ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۰ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005dYX
tabnak.ir/005dYX