نبض خبر
زیباکلام به حسن روحانی: مرتیکه! چرا چنین کردی؟!
صادق زیباکلام در سخنانی تند درباره حسن روحانی و عملکردش در دوره دوم ریاست جمهوری گفت: «بعد از سال 96 میگفتم چرا روحانی انقدر بیبته عمل میکند... اسحاق جهانگیری به من پیغام داد که روحانی از دست تو دلخور است گفتم، به جهنم... مرتیکه 24 میلیون نفر به تو رای دادند، چرا به تو رای دادند؟ انتظاراتی داشتند که عمل نکردی به آنها...» اظهارات تند زیباکلام را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر صادق زیباکلام ویدیو حسن روحانی فیلم
اخبار مرتبط