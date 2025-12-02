میلی صفحه خبر لوگو بالا
وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی خسارت به دامداران باشد

پژمانفر با اشاره به بحث آفات و بیماری‌های دامی و کشاورزی گفت: یکی از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی، کنترل آفت‌ها و بیماری‌هایی است که در طول سال دامنگیر دام‌ها و محصولات کشاورزی می‌شود. این موضوع حساسیت بالایی دارد، زیرا تلفات دام‌ها و کاهش تولید محصولات می‌تواند به اقتصاد کشور فشار وارد کند.
وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی خسارت به دامداران باشد

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از مشهد با اشاره به بحث آفات و بیماری‌های دامی و کشاورزی اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی، کنترل آفت‌ها و بیماری‌هایی است که در طول سال دامنگیر دام‌ها و محصولات کشاورزی می‌شود. این موضوع حساسیت بالایی دارد، زیرا تلفات دام‌ها و کاهش تولید محصولات می‌تواند به اقتصاد کشور فشار وارد کند.

وی افزود: به عنوان مثال در حوزه سموم کشاورزی، گزارش‌هایی دریافت شده که برخی از سموم وارداتی کیفیت لازم را ندارند و یا استفاده نادرست از آن‌ها در کشاورزی مخاطراتی ایجاد می‌کند. وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به استاندارد بودن سموم و آفت‌کش‌ها حساسیت ویژه‌ای داشته باشد و اطمینان حاصل کند که محصولات کشاورزی و دام‌ها در معرض آسیب قرار نگیرند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به مسئله واکسیناسیون دام‌ها گفت: برخی بیماری‌ها از طریق پرندگان مهاجر و آفات منتقل می‌شوند. ضروری است واکسن‌های مؤثر و به اندازه کافی تولید و در اختیار دامداران قرار گیرد تا پیش از شیوع گسترده بیماری بتوان جلوی آن را گرفت.

پژمانفر عنوان کرد: متأسفانه ظرفیت واکسن‌های داخلی تاکنون به‌طور کامل استفاده نشده و تمرکز بر واردات واکسن‌های خارجی باعث تحمیل هزینه‌های بالاتر به کشور و تأخیر در انجام اقدامات به موقع برای جلوگیری از شیوع این بیماری شده است.

وی خاطرنشان کرد: تب برفکی در حال حاضر در تعدادی از استان‌ها شیوع پیدا کرده و تلفات قابل توجهی در دام‌های سنگین و سبک ایجاد کرده است. کمیسیون اصل نود پیگیری‌های لازم را انجام داده و تذکراتی داده اما اقدامات وزارت جهادکشاورزی تاکنون بازدارنده نبوده است لذا باید وزارت جهاد پاسخگوی خسارات وارده به دامداران باشد و اقدام سریع برای کنترل این بیماری انجام دهد.

نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس اظهار امیدواری‌کرد: پرونده این موضوع در کمیسیون اصل نود به صورت جدی پیگیری می‌شود و امیدواریم با اقدامات سریع و دقیق وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت دام‌های کشور بهبود یابد و خسارات کاهش پیدا کند.

پژمانفر نماینده مجلس کمیسیون اصل نود تب برفکی خسارت دامداران وزارت جهاد کشاورزی
