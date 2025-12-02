وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی خسارت به دامداران باشد

پژمانفر با اشاره به بحث آفات و بیماری‌های دامی و کشاورزی گفت: یکی از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی، کنترل آفت‌ها و بیماری‌هایی است که در طول سال دامنگیر دام‌ها و محصولات کشاورزی می‌شود. این موضوع حساسیت بالایی دارد، زیرا تلفات دام‌ها و کاهش تولید محصولات می‌تواند به اقتصاد کشور فشار وارد کند.

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از مشهد با اشاره به بحث آفات و بیماری‌های دامی و کشاورزی اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی، کنترل آفت‌ها و بیماری‌هایی است که در طول سال دامنگیر دام‌ها و محصولات کشاورزی می‌شود. این موضوع حساسیت بالایی دارد، زیرا تلفات دام‌ها و کاهش تولید محصولات می‌تواند به اقتصاد کشور فشار وارد کند.

وی افزود: به عنوان مثال در حوزه سموم کشاورزی، گزارش‌هایی دریافت شده که برخی از سموم وارداتی کیفیت لازم را ندارند و یا استفاده نادرست از آن‌ها در کشاورزی مخاطراتی ایجاد می‌کند. وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به استاندارد بودن سموم و آفت‌کش‌ها حساسیت ویژه‌ای داشته باشد و اطمینان حاصل کند که محصولات کشاورزی و دام‌ها در معرض آسیب قرار نگیرند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به مسئله واکسیناسیون دام‌ها گفت: برخی بیماری‌ها از طریق پرندگان مهاجر و آفات منتقل می‌شوند. ضروری است واکسن‌های مؤثر و به اندازه کافی تولید و در اختیار دامداران قرار گیرد تا پیش از شیوع گسترده بیماری بتوان جلوی آن را گرفت.

پژمانفر عنوان کرد: متأسفانه ظرفیت واکسن‌های داخلی تاکنون به‌طور کامل استفاده نشده و تمرکز بر واردات واکسن‌های خارجی باعث تحمیل هزینه‌های بالاتر به کشور و تأخیر در انجام اقدامات به موقع برای جلوگیری از شیوع این بیماری شده است.

وی خاطرنشان کرد: تب برفکی در حال حاضر در تعدادی از استان‌ها شیوع پیدا کرده و تلفات قابل توجهی در دام‌های سنگین و سبک ایجاد کرده است. کمیسیون اصل نود پیگیری‌های لازم را انجام داده و تذکراتی داده اما اقدامات وزارت جهادکشاورزی تاکنون بازدارنده نبوده است لذا باید وزارت جهاد پاسخگوی خسارات وارده به دامداران باشد و اقدام سریع برای کنترل این بیماری انجام دهد.

نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس اظهار امیدواری‌کرد: پرونده این موضوع در کمیسیون اصل نود به صورت جدی پیگیری می‌شود و امیدواریم با اقدامات سریع و دقیق وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت دام‌های کشور بهبود یابد و خسارات کاهش پیدا کند.