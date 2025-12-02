درخشش خبرنگار تابناک در جشنواره رسانه ای بهارستان

بخش گزارش:
جعفر یوسفی - روزنامه خراسان
هدی رضوانی پور- نشریه پیام اردیبهشت
پریسا هاشمی - روزنامه هم میهن
نفیسه خلیلی - خبرگزاری ایبنا
بخش یادداشت:
مجید رحمتی - پایگاه خبری مژده خبر
وحید عظیم نیا - روزنامه جوان
علی مزروعی - روزنامه فرهیختگان
بخش مصاحبه:
فریبا نباتی- روزنامه پیام ما
مهتاب بهرامی آسترکی - پایگاه خبری تابناک
عارف دورقی - پایگاه خبری ایفانیوز
محمد آیتی - شایسته تقدیر از پایگاه خبری رویداد 24
بخش عکس:
مرضیه موسوی - خبرگزاری ایرنا
زهرا سادات راد - باشگاه خبرنگاران جوان
احمد معینی جم- از خبرگزاری ایرنا
علیرضا صوت اکبر- شایسته تقدیر از خبرگزاری ایسنا
بخش خبر:
معصومه مجدم - خبرگزاری مهر
علی صمدی جوان - روزنامه شهرآرا
بخش تیتر:
دریا وفایی - شایسته تقدیر از روزنامه نسل فردا
شیرین جمشیدیان - شایسته تقدیر از روزنامه دنیای اقتصاد
بخش ایده نو رسانه ای:
شایان دنیادیده - شایسته تقدیر از خبرگزاری دانشجو
بخش مجازی:
محمدحسین حسین نیا - شایسته تقدیر، انسان رسانه
بخش ویدیو:
حمیدرضا عراقی- پایگاه خبری آخرین خبر
زهرا عبدالهی - موسسه همشهری
بخش جایزه ویژه:
سیار پیشبهار از صداوسیما
بخش خبرنگاران پیشکسوت:
فاطمه امیری - شایسته تقدیر از پایگاه خبری اقتصاد ایرانی
کوروش شرفشاهی - شایسته تقدیر از پایگاه خبری صفحه اقتصاد
یوسف اسدی - شایسته تقدیر از خبرگزاری فارس