درخشش خبرنگار تابناک در جشنواره رسانه ای بهارستان

اختتامیه دومین جشنواره رسانه‌ای «بهارستان» با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در خانه ملت برگزار شد.

به گزارش تابناک، با پایان مراحل داوری دومین دوره جشنواره رسانه‌ای «بهارستان»، مراسم اختتامیه این جشنواره و اهدای جوایز به برگزیدگان با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد که مهتاب بهرامی آسترکی خبرنگار تابناک در بخش مصاحبه موفق شد عنوان دوم را کسب کند.

دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان با هدف ارتقای سطح کیفی و خلاقیت در تولیدات رسانه‌ای، ترویج نقد منصفانه و شناسایی آثار برتر قانون‌گذاری و نظارت در قالب تولیدات مکتوب (گزارش، گفت‌وگو، یادداشت، خبر و تیتر) و تولیدات تصویری، فضای مجازی(توییت، ریلز، پست و استوری)، گرافیک(اینفوگرافیک و موشن گرافیک) و عکس برگزار شد.

داوری دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان را محمدمهدی فرقانی، فریدون صدیقی، علی‌اصغر محکی، سعیده رضوانی، سید محمود رضوی، شهاب اسفندیاری، محمود عبدالحسینی و مرتضی درخشان برعهده داشتند.

۲۶۳ فعال رسانه در دوره دوم جشنواره با ۵۹۹ اثر حضور داشتند که برندگان بخش های مختلف از سوی هیئت داوران به این شرح انتخاب شدند: