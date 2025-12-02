میلی صفحه خبر لوگو بالا
درخشش خبرنگار تابناک در جشنواره رسانه ای بهارستان

خبرنگار پایگاه خبری تابناک در دومین جشنواره رسانه‌ای «بهارستان» خوش درخشید و عنوان دوم بخش مصاحبه را کسب کرد.
درخشش خبرنگار تابناک در جشنواره بهارستان
اختتامیه دومین جشنواره رسانه‌ای «بهارستان» با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در خانه ملت برگزار شد.
به گزارش تابناک، با پایان مراحل داوری دومین دوره جشنواره رسانه‌ای «بهارستان»، مراسم اختتامیه این جشنواره و اهدای جوایز به برگزیدگان  با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد که مهتاب بهرامی آسترکی خبرنگار تابناک در بخش مصاحبه موفق شد عنوان دوم را کسب کند.
 
دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان با هدف ارتقای سطح کیفی و خلاقیت در تولیدات رسانه‌ای، ترویج نقد منصفانه و شناسایی آثار برتر قانون‌گذاری و نظارت در قالب تولیدات مکتوب (گزارش، گفت‌وگو، یادداشت، خبر و تیتر) و تولیدات تصویری، فضای مجازی(توییت، ریلز، پست و استوری)، گرافیک(اینفوگرافیک و موشن گرافیک) و عکس برگزار شد.
 
داوری دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان را محمدمهدی فرقانی، فریدون صدیقی، علی‌اصغر محکی، سعیده رضوانی، سید محمود رضوی، شهاب اسفندیاری، محمود عبدالحسینی و مرتضی درخشان برعهده داشتند.
 
۲۶۳ فعال رسانه در دوره دوم جشنواره با ۵۹۹ اثر حضور داشتند که برندگان بخش های مختلف از سوی هیئت داوران  به این شرح انتخاب شدند:

بخش گزارش:

جعفر یوسفی - روزنامه خراسان

هدی رضوانی پور- نشریه پیام اردیبهشت 

پریسا هاشمی - روزنامه هم میهن

نفیسه خلیلی - خبرگزاری ایبنا

بخش یادداشت:

مجید رحمتی - پایگاه خبری مژده خبر 

وحید عظیم نیا - روزنامه جوان

علی مزروعی - روزنامه فرهیختگان

بخش مصاحبه:

فریبا نباتی- روزنامه پیام ما

مهتاب بهرامی آسترکی - پایگاه خبری تابناک

عارف دورقی - پایگاه خبری ایفانیوز

محمد آیتی - شایسته تقدیر از پایگاه خبری رویداد 24

بخش عکس:

مرضیه موسوی - خبرگزاری ایرنا

زهرا سادات راد - باشگاه خبرنگاران جوان

احمد معینی جم- از خبرگزاری ایرنا

علیرضا صوت اکبر- شایسته تقدیر از خبرگزاری ایسنا

بخش خبر:

معصومه مجدم - خبرگزاری مهر

علی صمدی جوان - روزنامه شهرآرا

بخش تیتر:

دریا وفایی - شایسته تقدیر از روزنامه نسل فردا

شیرین جمشیدیان - شایسته تقدیر از روزنامه دنیای اقتصاد

بخش ایده نو رسانه ای:

شایان دنیادیده - شایسته تقدیر از خبرگزاری دانشجو

بخش مجازی:

محمدحسین حسین نیا - شایسته تقدیر، انسان رسانه

بخش ویدیو:

حمیدرضا عراقی- پایگاه خبری آخرین خبر

زهرا عبدالهی - موسسه همشهری

بخش جایزه ویژه:

سیار پیش‌بهار از صداوسیما

بخش خبرنگاران پیشکسوت:

فاطمه امیری - شایسته تقدیر از پایگاه خبری اقتصاد ایرانی

کوروش شرفشاهی - شایسته تقدیر  از پایگاه خبری صفحه اقتصاد

یوسف اسدی - شایسته تقدیر از خبرگزاری فارس

جشنواره رسانه‌ای بهارستان مهتاب بهرامی آسترکی محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی
