میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پخش زنده مراسم قرعه کشی جام جهانی ممنوع شد!

طبق دستور ساترا، پلتفورم‌های دارای مجوز VOD اجازه پخش زنده این مراسم را نخواهند داشت و محدودیت جدید برای انتشار آنلاین اعمال شده است.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۶۱
| |
699 بازدید
پخش زنده مراسم قرعه کشی جام جهانی ممنوع شد!

به گزارش تابناک، روز جمعه، ۱۴ آذرماه، ۵ دسامبر، ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرق امریکا (۹ صبح PT؛ ۵ عصر GMT) و ۳۰: ۱۹ به وقت تهران قرعه‌کشی برای تورنمنتی که تابستان آینده در ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، در مرکز هنر‌های نمایشی جان اف. کندی در واشنگتن دی‌سی انجام خواهد شد. انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا، نیز در این مراسم حضور داشته باشد.

با آغاز تورنمنت در ۱۱ ژوئن و فاصله ۱۸۸ روز تا بازی افتتاحیه، کشور‌هایی که صعودشان قطعی شده، بالاخره احساس می‌کنند که به جام جهانی نزدیک می‌شوند. در اینجا لازم است قدردانی ویژه از طرفداران شجاعی داشته باشیم که در قرعه‌کشی‌های زودهنگام بلیت تهیه کردند، بدون اینکه بدانند کدام تیم‌ها در آن مسابقات حضور خواهند داشت!

مطابق اعلام فیفا، برنامه مسابقات شامل زمان‌بندی بازی‌ها و محل برگزاری، یک روز پس از قرعه‌کشی یعنی شنبه ۶ دسامبر مصادف با ۱۴ آذر اعلام خواهد شد.

طبق دستور ساترا، پلتفورم‌های دارای مجوز VOD اجازه پخش زنده این مراسم را نخواهند داشت و محدودیت جدید برای انتشار آنلاین اعمال شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا جام جهانی قرعه کشی قرعه کشی جام جهانی جام جهانی 2026 پخش زنده ممنوعیت ساترا پخش آنلاین
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایران در سید دوم قرعه‌کشی جام جهانی/ ۷ بازی تا فینالیست شدن
قلعه نویی و جمالی مسافر آمریکا شدند!
آیا ایران در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی خواهد بود؟!
آیا ترامپ به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی می‌رود؟
هیئت ۳ نفره قرعه‌کشی جام جهانی چطور ۹ نفره شد؛ مشتاقان ویزای آمریکا پشت‌گیت
کارشکنی سیاسی آمریکا علیه فهرست بلندبالای فدراسیون فوتبال
جزئیاتی از قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در واشنگتن؛ امیر قلعه‌نویی در سالن «جان اف کندی» آمریکا
ابهام بزرگ در حضور ایران در قرعه‌کشی
گرین کارت به داد ویزای آمریکای قلعه‌نویی رسید!
تحریم قرعه‌کشی جام جهانی از سوی مقام‌های ایرانی
افشای برنامه کامل جام جهانی پس از قرعه‌کشی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۷ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۴۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۰۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۹ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dXx
tabnak.ir/005dXx