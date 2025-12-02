پخش زنده مراسم قرعه کشی جام جهانی ممنوع شد!

به گزارش تابناک، روز جمعه، ۱۴ آذرماه، ۵ دسامبر، ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرق امریکا (۹ صبح PT؛ ۵ عصر GMT) و ۳۰: ۱۹ به وقت تهران قرعه‌کشی برای تورنمنتی که تابستان آینده در ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، در مرکز هنر‌های نمایشی جان اف. کندی در واشنگتن دی‌سی انجام خواهد شد. انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا، نیز در این مراسم حضور داشته باشد.

با آغاز تورنمنت در ۱۱ ژوئن و فاصله ۱۸۸ روز تا بازی افتتاحیه، کشور‌هایی که صعودشان قطعی شده، بالاخره احساس می‌کنند که به جام جهانی نزدیک می‌شوند. در اینجا لازم است قدردانی ویژه از طرفداران شجاعی داشته باشیم که در قرعه‌کشی‌های زودهنگام بلیت تهیه کردند، بدون اینکه بدانند کدام تیم‌ها در آن مسابقات حضور خواهند داشت!

مطابق اعلام فیفا، برنامه مسابقات شامل زمان‌بندی بازی‌ها و محل برگزاری، یک روز پس از قرعه‌کشی یعنی شنبه ۶ دسامبر مصادف با ۱۴ آذر اعلام خواهد شد.

طبق دستور ساترا، پلتفورم‌های دارای مجوز VOD اجازه پخش زنده این مراسم را نخواهند داشت و محدودیت جدید برای انتشار آنلاین اعمال شده است.