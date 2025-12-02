روایت زاکانی از ارسال پیام آمریکا پیش از جنگ ۱۲ روزه

به گزارش تابناک، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در برنامه گفت‌وگویی ماجرای جنگ گفت: قبل از جنگ، آمریکا از طریق وزیر خارجۀ ترکیه یا یکی از کشورها به ایران پیغام می‌داد که اسرائیل ممکن است کاری بکند و ما با او نیستیم، این روایت آقای عراقچی است.

وی افزود: آمریکا اما برخلاف این موضوع، در جنگ رفت پشت‌سر اسرائیل ایستاد.

چرا تهران پناهگاه ندارد؟

شهردار تهران در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که «چرا تهران پناهگاه ندارد؟» گفت: تهران پناهگاه دارد؛ پناهگاه‌هایی که جسته گریخته از زمان جنگ بوده، هست اما بعد از جنگ حس مسوولین شهر و کشور این بوده که دیگر اتفاقی در تهران نمی‌افتد. بعد از این جنگ که حس ما حس پیروزی، توفیق و اقتدار است؛ اما باید بپذیریم چشممان را مجددا بشوییم و جور دیگری به جامعه و خدماتمان نگاه کنیم.