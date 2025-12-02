تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی در روز چهارشنبه

بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، مدارس بناب، آذرشهر و عجبشیر در روز چهارشنبه ۱۲ آذر غیرحضوری است.

به گزارش تابناک، بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا در خصوص فعالیت مدارس و ادارات در روز چهارشنبه، مقرر شد در شهرستان‌های بناب، آذرشهر و عجبشیر، مراکز پیش‌ دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار شود.

فعالیت مدارس به غیر از شهرستان‌های فوق، در سایر شهرها به صورت حضوری خواهد بود.

فعالیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به روال عادی دایر خواهد بود.

ادارات مکلفند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند.

همچنین مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده در حاشیه شهرهای آلوده ذکر شده تداوم داشته باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، به مردم استان توصیه می‌شود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.