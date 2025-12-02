همه مراکز آموزشی کردستان چهارشنبه (۱۲ آذر) به‌منظور پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا تعطیل بوده و آموزش‌ها به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌شود.

به گزارشتا تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بنا بر مصوبه ستاد مدیریت بحران استانداری به ریاست آرش زره‌تن لهونی، تمامی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و مدارس شهری و روستایی استان در همه مقاطع تحصیلی روز چهارشنبه ۱۲ آذر تعطیل اعلام شد.

در روز سه شنبه ۱۱ آذر بر اساس این تصمیم، مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در دو نوبت صبح و بعدازظهر به منظور پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن فعالیت حضوری نخواهند داشت.

طبق اعلام ستاد مدیریت بحران، با توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در سطح استان، آموزش‌ها در این روز به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و مدیران مدارس موظف‌اند بستر لازم برای برگزاری کلاس‌ها در بسترهای آموزش مجازی را فراهم کنند.