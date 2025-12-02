میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مدارس و دانشگاه‌های کردستان چهارشنبه تعطیل است

همه مراکز آموزشی کردستان چهارشنبه (۱۲ آذر) به‌منظور پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا تعطیل بوده و آموزش‌ها به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۴۱
| |
214 بازدید
مدارس و دانشگاه‌های کردستان چهارشنبه تعطیل است

به گزارشتا تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بنا بر مصوبه ستاد مدیریت بحران استانداری به ریاست آرش زره‌تن لهونی، تمامی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و مدارس شهری و روستایی استان در همه مقاطع تحصیلی روز چهارشنبه ۱۲ آذر تعطیل اعلام شد.

در روز سه شنبه ۱۱ آذر بر اساس این تصمیم، مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در دو نوبت صبح و بعدازظهر به منظور پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن فعالیت حضوری نخواهند داشت.

طبق اعلام ستاد مدیریت بحران، با توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در سطح استان، آموزش‌ها در این روز به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و مدیران مدارس موظف‌اند بستر لازم برای برگزاری کلاس‌ها در بسترهای آموزش مجازی را فراهم کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کردستان آنفلوآنزا شیوع بیماری مدارس تعطیلی دانشگاه ها
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های فارس در روز چهارشنبه
تصمیمات برره‌ای در کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران
مدارس برخی شهرهای آذربایجان‌ شرقی تعطیل شد
مدارس استان سمنان چهارشنبه غیرحضوری شد
تهران فردا تعطیل نیست / مدارس و ادارات کدام استان‌ها غیرحضوری شد؟
تعطیلی سراسری دانشگاه‌های استان سمنان تا پایان هفته
مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه فردا، دوشنبه تعطیل است
تعطیلی دوروزه مدارس و دانشگاه‌های خراسان جنوبی
تعطیلی دو روزه مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه
مدارس و دانشگاه‌های زنجان تا پایان هفته تعطیل شد
مدارس و دانشگاه‌های لرستان تا پایان هفته تعطیل شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۷ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۴۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۰۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۹ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dXd
tabnak.ir/005dXd