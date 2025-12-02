میلی صفحه خبر لوگو بالا
تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های فارس در روز چهارشنبه

طبق اطلاعیه روابط عمومی استانداری فارس مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی استان فارس چهارشنبه، ۱۲ آذرماه به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۳۸
| |
519 بازدید
تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های فارس در روز چهارشنبه

به گزارش تابناک، در این اطلاعیه آمده است: بنا بر اعلام اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان فارس مبنی بر کاهش کیفیت هوا برای گروه‌های حساس در اثر افزایش آلودگی‌های جوی و با توجه به پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان در خصوص تداوم شرایط ناسالم و افزایش غلظت آلاینده‌ها و بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار فارس، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های فارس روز چهارشنبه، ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ نیز به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

همه مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان در این روز به شکل مجازی فعالیت خواهند کرد. همچنین بانوان شاغل دارای فرزند محصل یا کودک خردسال، صرفاً با موافقت بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مربوطه، امکان بهره‌مندی از دورکاری را خواهند داشت. 

استان فارس آلودگی هوا مدارس دانشگاه ها تعطیلی آموزش غیر حضوری
