به گزارش تابناک، در این اطلاعیه آمده است: بنا بر اعلام ادارهکل حفاظت محیط زیست استان فارس مبنی بر کاهش کیفیت هوا برای گروههای حساس در اثر افزایش آلودگیهای جوی و با توجه به پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان در خصوص تداوم شرایط ناسالم و افزایش غلظت آلایندهها و بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار فارس، فعالیت مدارس و دانشگاههای فارس روز چهارشنبه، ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ نیز بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
همه مراکز آموزشی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان در این روز به شکل مجازی فعالیت خواهند کرد. همچنین بانوان شاغل دارای فرزند محصل یا کودک خردسال، صرفاً با موافقت بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مربوطه، امکان بهرهمندی از دورکاری را خواهند داشت.