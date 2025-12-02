مدارس استان سمنان چهارشنبه غیرحضوری شد

آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: با تصمیم کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان سمنان، فعالیت مدارس استان فردا چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ غیرحضوری شده و دروس این روز در بستر شاد انجام می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش و پرورش استان سمنان در سه‌شنبه۱۱ آذر، بر اساس مصوبه‌ی کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا، مدارس تمامی دوره‌های تحصیلی استان سمنان در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی به صورت غیرحضوری در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود و مدارس موظفند برنامه‌های مکمل آموزشی و تکالیف دانش‌آموزان را در بستر شاد ارائه دهند تا تداوم یادگیری تضمین شود.