به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نماینده دائم روسیه در آژانس بینالمللی انرژی اتمی مستقر در وین اتریش امروز در پیامی در ایکس از دیدار و گفتوگو با مدیرکل آژانس درباره ایران خبر داد.
میخائیل اولیانوف اعلام کرد که «در دیدار امروز با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی رافائل گروسی درباره تحولات جاری پیرامون موضوع هستهای ایران گفتوگو کردیم».
پیشتر، وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با فرانس ۲۴ در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تاکید کرد که «این قطعنامه کاملاً سیاسی و یکجانبه بود و طوری تنظیم شده بود که انگار هیچ جنگی (علیه ایران) رخ نداده و تأسیسات غیرنظامی ما مورد حمله قرار نگرفته است».
عراقچی همچنین در دیدار پنجشنبه با همتای فرانسوی، با تاکید بر حق قانونی ایران برای بهرهبرداری از انرژی هستهای صلحآمیز، حسن نیت و جدیت ایران را برای مذاکره معقول و منطقی جهت اطمینانبخشی نسبت به ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای یادآور شد.