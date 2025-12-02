بهروز رهبریفرد، مدافع سابق تیم ملی و پرسپولیس، اخیراً ادعایی جنجالی درباره بازی ایران و بحرین در مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ مطرح کرده است. او گفته بود در آن زمان پیامی از تهران به میروسلاو بلاژویچ، سرمربی تیم ملی، رسیده که بهتر است ایران در آن مسابقه شکست بخورد و این موضوع حتی در رختکن اعلام شده است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، محسن مهرعلیزاده، رئیس وقت سازمان تربیتبدنی و معاون رئیسجمهور در دولت سیدمحمد خاتمی، با رد این ادعا گفت: «واقعاً از شنیدن این حرف تعجب کردم. در تمام سالهایی که مسئولیت ورزش کشور را بر عهده داشتم، حتی یکبار هم توصیهای مبنی بر اینکه تیم ملی نَبَرد یا عمداً نتیجه را واگذار کند مطرح نشده است. اتفاقاً همیشه تأکید من ـ چه در جلسات رسمی و چه در صحبتهای غیررسمی با مسئولان فدراسیون و کادر فنی ـ این بود که پیروزی تیم ملی میتواند موجی از خوشحالی عمومی ایجاد کند و مردم را به خیابانها بیاورد.»
او با اشاره به جایگاه ورزش در آن دوران افزود: «فضای ورزش ایران، بهخصوص فوتبال، یکی از مهمترین کانالهای امید اجتماعی بود. آقای خاتمی موضوعات مهمتری در سطح کشور و بینالملل داشت و اساساً رسم دولت ما این نبود که بخواهیم در نتایج بازیها دخالت کنیم. هر برد تیم ملی باعث شادی گسترده مردم میشد و ما از این انرژی مثبت استقبال میکردیم. بنابراین کاملاً غیرمنطقی است که گفته شود از تهران درخواست شده باشد تیم ملی ببازد!»
مهرعلیزاده در توضیح فضای سیاسی آن زمان گفت: «نه دلیل سیاسی وجود داشت و نه منطقی ورزشی. بازی با بحرین در مسیر صعود تیم ملی، از دید هواداران و از نظر حیثیت ورزشی برای ایران اهمیت زیادی داشت. ما همیشه حامی برد و نمایش قدرت تیم ملی بودیم، نه چیز دیگر.»
او در پایان با تأکید بر شفافسازی تاریخی افزود: «برای ثبت در تاریخ ورزش باید بگویم که چنین حرفی کذب محض است. چه من، چه دولت و چه مجموعه ورزش در دوره آقای خاتمی، کوچکترین تمایلی به بازی نکردن یا باختن نداشتیم. برعکس، همیشه تأکیدمان این بود که تیم ملی با تمام توان بازی کند تا دل مردم ایران شاد شود.»