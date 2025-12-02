موگرینی بازداشت شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پلیس بلژیک صبح امروز (سهشنبه) در چارچوب تحقیقات درباره سوءاستفاده احتمالی از منابع مالی اتحادیه اروپا، به چند نقطه از جمله مقر سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل، کالج اروپا در بروژ و چند منزل شخصی یورش برد.
به گزارش پایگاه خبری «لکو» فرانسه، مأموران پلیس در ساعات اولیه صبح با توقیف اسناد و بازداشت سه نفر، تحقیقات درباره اتهاماتی شامل «تقلب در مناقصات»، «فساد» و «تعارض منافع» را آغاز کردند.
شاهدان گفتهاند حدود ۱۰ مأمور لباسشخصی ساعت ۷:۳۰ صبح وارد ساختمان سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا شدند و این یورش توسط یک مقام دیگر اتحادیه نیز تأیید شده است.
به گفته چهار فرد مطلع، تحقیقات پس از طرح اتهاماتی علیه سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و کالج اروپا درباره سوءاستفاده از بودجههای عمومی اتحادیه در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ آغاز شده است. این پرونده اکنون به یکی از بزرگترین رسواییهای اخیر در نهادهای اروپایی تبدیل شده و فشارها بر مدیریت کالج اروپا افزایش یافته است؛ کالجی که ریاست آن بر عهده «فدریکا موگرینی» مسئول سابق سیاست خارجه اتحادیه اروپاست.
اطلاعات موجود نشان میدهد که سه نفر در این پرونده بازداشت شدهاند که در میان آنان فدریکا موگرینی نیز حضور دارد.
این عملیات مشترک با حضور پلیس فدرال بلژیک، دفتر مبارزه با تقلب اتحادیه اروپا و تحت نظارت دادستانی اروپا انجام شده است.
تحقیقات بر این تمرکز دارد که آیا کالج اروپا یا نمایندگان آن به اطلاعات محرمانه مربوط به مناقصه راهاندازی «آکادمی دیپلماتیک اتحادیه اروپا» دسترسی داشتهاند یا خیر. این آکادمی برنامهای سالانه برای آموزش دیپلماتهای اروپایی در بروژ است که بودجه آن توسط سرویس اقدام خارجی اروپا تأمین میشود.
به گفته منابع مطلع، یکی از محورهای تحقیقات خرید یک ساختمان به ارزش ۳.۲ میلیون یورو توسط کالج اروپا در سال ۲۰۲۲ است؛ ساختمانی که برای اسکان دیپلماتهای شرکتکننده در دورههای آکادمی مورد استفاده قرار گرفت. این خرید در دورهای انجام شد که کالج اروپا با فشار مالی روبهرو بود و تنها مدت کوتاهی پیش از صدور مناقصهای انجام شد که در نهایت حدود ۶۵۴ هزار یورو بودجه در اختیار همان کالج قرار داد.
تاکنون هیچکس رسماً متهم نشده و نتیجهگیری نهایی از سوی نهادهای اروپایی اعلام نشده است.
کالج اروپا و آکادمی دیپلماتیک اتحادیه اروپا هر دو تحت مدیریت فدریکا موگرینی قرار دارند. او از سال ۲۰۲۰ رئیس کالج و از سال ۲۰۲۲ مدیر آکادمی شده است. در ۲ سال تحت بررسی، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نیز تحت مدیریت «جوزپ بورل» قرار داشت.
سخنگوی او به درخواست رسانهها برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
سخنگوی کالج اروپا نیز از اظهار نظر خودداری کرد و یک مقام سرویس اقدام خارجی اروپا نیز گفت اطلاعاتی درباره این پرونده ندارد. پلیس فدرال بلژیک نیز تاکنون پاسخی ارائه نکرده است.