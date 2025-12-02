قرار است امیر قلعهنویی به عنوان سرمربی و احتمالاً امید جمالی به عنوان رئیس کمیته بینالملل فدراسیون فوتبال به عنوان نفراتی که موفق به دریافت ویزای آمریکا شدهاند، برای مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ راهی واشنگتن شوند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فیفا قرار است برنامه بهروزشده مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا را که قرعهکشی آن روز جمعه، ۱۴ آذرماه ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا (ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران) برگزار میشود، ۲۴ ساعت پس از انجام قرعهکشی اعلام کند.
به این ترتیب برنامه دقیق مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ از جمله ورزشگاه و ساعت برگزاری بازیها ۲۴ ساعت پس از اتمام قرعهکشی، یعنی روز شنبه اعلام خواهد شد.
فیفا اخیراً جزئیاتی هم از مراسم قرعهکشی جام جهانی که در مرکز هنرهای نمایشی «جان اف کندی» در «واشنگتن دی سی» برگزار خواهد شد، اعلام کرده است. در این مراسم که با حضور جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا و جمعی از اسطورههای فوتبال دنیا برگزار میشود، نمایندگان ۴۲ تیم صعود کرده و همچنین تیمهایی که هنوز شانس حضور در جام جهانی دارند برگزار خواهد شد، ۴۸ تیم پایانی که وارد جام جهانی خواهند شد، در ۱۲ گروه ۴ تیمی حضور پیدا میکنند.
از ایران هم ابتدا لیستی ۹ نفره برای دریافت ویزا و سفر به آمریکا تهیه شده بود که سفارت ایالات متحده در امارات برای تعداد زیادی از این نفرات ویزا صادر نکرد. به دنبال این اتفاق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعلام کرد در صورت عدم صدور ویزا برای تمامی نفرات این مراسم را تحریم خواهد کرد، اما گویا این تصمیم تغییر کرده و قرار است امیر قلعهنویی به عنوان سرمربی و احتمالاً امید جمالی به عنوان رئیس کمیته بینالملل فدراسیون فوتبال به عنوان نفراتی که موفق به دریافت ویزا شدهاند، راهی واشنگتن شوند.
مهدی تاج، مهدی محمدنبی، هدایت ممبینی، مهدی ملکآباد، مهدی خراطی، سعید الهویی و سیامک قلیچخانی به همراه امیر قلعهنویی و امید جمالی ۹ نفری بودند که برای دریافت ویزای آمریکا اقدام کرده بودند و دولت ایالات متحده فقط برای دو نفر از این لیست ویزا صادر کرده است.
این مراسم، از طریق وبسایت FIFA.com، کانال یوتیوب فیفا، سایر پلتفرمهای رسانهای فیفا و همچنین فید پخش زنده مخصوص شبکههای تلویزیونی جهان به صورت زنده پخش خواهد شد.
با این حال که قرعهکشی روز جمعه برگزار میشود، اما فیفا قرار است برنامه مسابقات را ۲۴ بعد اعلام کند تا باتوجه به منطقه تیمهای شرکت کننده، امکان تماشای پخش زنده مسابقات در سراسر دنیا فراهم باشد. نسخه نهایی و قطعی برنامه مسابقات هم در ماه مارس و پس از برگزاری پلیآفهای بین قارهای و اروپا اعلام میشود که ۶ سهمیه نهایی و نحوه جایگیری آنها در گروهها نیز مشخص شده است.
این دوره جام جهانی برای اولین بار در سه کشور مختلف برگزار میشود که میزبانی اصلی مسابقات با آمریکا خواهد بود و کانادا و مکزیک نیز تعدادی از مسابقات را برگزار میکنند. ۱۶ شهر میزبان مسابقات هستند که تاکنون نزدیک به دو میلیون بلیت فروخته شده است.