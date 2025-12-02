وضعیت هوای تهران دوباره قرمز شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۱۵۳ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای همه قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۱۵۳ و کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای همه است

از ابتدای سال جاری هوای تهران تا ۴ آذرماه ۶ روز پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۸ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک بوده است.

در این وضعیت جوی مبتلایان به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری کنند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا "پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول (سالم) یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است.