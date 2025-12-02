درخواست خانواده رضا امیرخانی از مردم

به گزارش تابناک به نقل از مهر، خانواده رضا امیرخانی از عموم دوستان و علاقه‌مندان خواستند به‌قصد ملاقات حضوری به بیمارستان مراجعه نکنند. خانواده اعلام کرده‌اند امیرخانی در بخش آی‌سی‌یو بستری است و به دلیل تجهیزات متصل، در برابر هرگونه عفونت آسیب‌پذیر است؛ بنابراین رفت‌وآمد زیاد می‌تواند محیط استریل بخش را مختل کرده و روند درمان او را تحت تأثیر قرار دهد.

به گفته خانواده، حضور بیش از حد افراد همچنین مانع انجام مراقبت‌های مستمر کادر درمان می‌شود. پزشک معالج نیز هرگونه ملاقات را در تمام ساعات روز ممنوع اعلام کرده است.