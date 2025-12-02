چرا استاندار تغییر مهم را پنهان کرد؟

میلی صفحه خبر لوگو بالا
برخلاف سال‌های قبل که دارندگان طرح ترافیک یک‌ساله می‌توانستند در روز‌های اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل تردد کنند، امسال این افراد مانند سایر شهروندان مشمول جریمه ۲۰۰ هزار تومانی شده‌اند آن هم بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی از سوی استانداری.
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ برخلاف سال‌های قبل که دارندگان طرح ترافیک یک‌ساله می‌توانستند در روز‌های اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل تردد کنند، امسال این افراد مانند سایر شهروندان مشمول جریمه ۲۰۰ هزار تومانی شده‌اند آن هم بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی از سوی استانداری.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که هیچ اطلاع‌رسانی شفافی از سوی استانداری تهران انجام نشده است. نه در اطلاعیه‌ها، نه در مصاحبه‌ها، نه در برنامه‌های تصویری و نه در توضیحات رسمی، کوچک‌ترین اشاره‌ای به این موضوع نشده که "امسال دارندگان طرح ترافیک سالانه مستثنی نیستند" و مانند دیگر شهروندان جریمه می‌شوند.

این پرسش جدی اکنون مطرح است چرا استاندار تهران، به عنوان رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا، چنین تغییر مهمی را شفاف اعلام نکرده است؟

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
1
0
پاسخ
در حال بررسی به معنی اعمال جریمه نیست. اگر قطعیت پیدا کند پیامک جریمه با ذکر مبلغ ارسال می شود.
