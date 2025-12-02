نقش بخش خصوصی در بازآرایی مسیرهای لجستیک ایران و منطقه

سید امیر قاضی طباطبائی رئیس هیئت‌مدیره کشتیرانی آنیل‌دریا:

در سال‌های اخیر بازار جهانی حمل‌ونقل با تغییراتی کم‌سابقه روبه‌رو شده است؛ تغییراتی که از تحولات ژئوپلیتیکی تا ظهور کریدورهای جدید آسیایی–اروپایی و دیجیتالی‌سازی زنجیره تأمین را در بر می‌گیرد. نتیجه این دگرگونی‌ها، بازطراحی بسیاری از مسیرهای سنتی و شکل‌گیری مدل‌های نوین لجستیک است. کارشناسان معتقدند تنها کشورها و شرکت‌هایی می‌توانند در این فضای رقابتی جایگاه خود را تثبیت کنند که بخش خصوصی قدرتمند و چابک را در مرکز تصمیم‌سازی و توسعه قرار دهند.

بخش خصوصی؛ موتور تحول لجستیک در منطقه

نمونه‌های موفق منطقه‌ای – از عربستان تا امارات و عمان – نشان داده‌اند که توسعه بنادر، خطوط حمل‌ و نقل دریایی و ریلی، پارک‌های لجستیکی و زیرساخت‌های هوشمند زمانی به نتایج پایدار رسیده که شرکت‌های خصوصی بین‌المللی در خط مقدم حضور داشته‌اند. این تجربه جهانی به‌خوبی ثابت می‌کند که آینده لجستیک را دولت‌ها نمی‌سازند؛ بازیگران خصوصی متخصص و جهانی هستند که مسیر تجارت را بازتعریف می‌کنند.

ایران نیز با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز خود، در صورت تقویت نقش بخش خصوصی، می‌تواند سهم جدی در بازآرایی نقشه لجستیک اوراسیا و خلیج فارس داشته باشد. حضور شرکت‌هایی با تجربه عملیاتی، روابط بین‌المللی و نگاه حرفه‌ای شرط اصلی بهره‌برداری از این فرصت تاریخی است.

آنیل‌دریا؛ نمونه‌ای از یک بازیگر حرفه‌ای در لجستیک منطقه

در همین چارچوب، کشتیرانی بین‌المللی آنیل‌دریا طی سال‌های اخیر توانسته با توسعه شبکه عملیاتی خود در ایران، امارات و بازارهای اطراف، به یکی از بازیگران تأثیرگذار زنجیره تأمین منطقه تبدیل شود. این شرکت تنها یک اپراتور حمل‌ونقل دریایی نیست؛ بلکه یک مجموعه لجستیک چندوجهی با رویکرد دیجیتال است که توان ارائه سرویس‌های دریایی، بندری، ترانشیپ، حمل ترکیبی، و مدیریت پروژه‌های حساس فرامرزی را داراست.

این عملکرد نتیجه سال‌ها سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی همچون:

دیجیتال‌سازی و مدیریت داده

یکپارچگی سیستمی با شرکای بین‌المللی

استانداردسازی و آموزش تخصصی

گسترش شبکه خارجی در خلیج فارس، هند، چین، آسیای میانه و اروپا

است؛ عواملی که باعث شده خدمات این شرکت در حوزه‌هایی همچون حمل دریایی، حمل‌ونقل چندوجهی، ترانزیت، مدیریت پروژه‌های سنگین، و حتی حمل تخصصی کالای خطرناک (DG) مطابق با نیاز بازارهای جهانی ارائه شود.

تکنولوژی؛ مرز میان شرکت‌های پیشرو و سنتی

در عصر جدید، فناوری نقطه تمایز برندهای موفق در حوزه لجستیک است. امروز هوش مصنوعی، رهگیری بلادرنگ، اتوماسیون عملیات و سیستم‌های پیش‌بینی هوشمند به پارامترهای اصلی رقابت تبدیل شده‌اند.

آنیل‌دریا با اجرای برنامه تحول دیجیتال خود، توانسته است:

سرعت عملیات دریایی و بندری را افزایش دهد،

شفافیت زنجیره تأمین را تقویت کند،

هزینه‌ها را بهینه‌سازی کند،

و ارتباط با شرکای جهانی را در استانداردهای روز بین‌المللی قرار دهد .

فرصت تاریخی ایران در بازآرایی مسیرهای جهانی

بازطراحی مسیرهای تجارت جهانی یک فرصت استراتژیک برای ایران است؛ فرصتی که تنها با مشارکت فعال بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در شبکه حمل‌ونقل، توسعه حمل‌ونقل دریایی و ریلی، و پذیرش استانداردهای بین‌المللی محقق می‌شود. امروز در خلیج فارس و اروپا، شرکت‌های خصوصی قدرتمند هستند که مسیرهای جدید تجاری را تعیین می‌کنند؛ ایران نیز باید با حمایت از شرکت‌های حرفه‌ای خود در این نقشه جدید سهم واقعی بگیرد.

نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل؛ فرصتی برای تأکید بر آینده‌ای نو

هم‌زمان با نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل و لجستیک، بار دیگر این واقعیت روشن می‌شود که آینده این صنعت را شرکت‌هایی با نگاه منطقه‌ای، شبکه عملیاتی گسترده و توان فناوری‌محور خواهند ساخت.

کشتیرانی بین‌المللی آنیل‌دریا با پشتوانه تجربه، ساختار دیجیتال و روابط راهبردی خود در خاورمیانه و فراتر از آن، آماده است نقشی پررنگ در معماری جدید مسیرهای تجارت جهانی ایفا کند.

