میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شاخص کل بورس افزایش یافت

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۲۵ هزار واحدی به ۳ میلیون و ۳۴۰ هزار واحد رسید و رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد
کد خبر: ۱۳۴۳۵۷۶
| |
386 بازدید
|
۱

شاخص کل بورس در بازار امروز 11 آذرماه

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۲۵ هزار واحدی به ۳ میلیون و ۳۴۰ هزار واحد رسید و رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس بازار بورس بازار سهام شاخص کل سرمایه
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش‌بینی بورس امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ریزش ۱۹ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس در بازار امروز 22 مهرماه
ریزش ۳۶ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس امروز اردیبهشت ماه
تحلیل آینده کوتاه‌مدت بورس
شاخص کل بورس امروز 13 اسفندماه
ریزش ۲۴ هزار واحدی شاخص بورس
پیش‌بینی بورس امروز ۲۶ دی 1403
پیش بینی بورس امروز ۲۸ آذرماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز 16 دی ماه
سقوط آزاد؛ حقیقی‌ها پولشونو از سهام بیرون کشیدن!
شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز ۲۳ تیر
شاخص کل بورس امروز ۲۹ تیر ۱۴۰۴
شاخص کل بورس امروز ۱۳ بهمن ماه
صعود ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس امروز 13 خردادماه
تا کی سرمایه مان را در بورس نگه داریم؟
رشد ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز، ۴ اسفند ماه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
چوبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
0
پاسخ
وقتی شاخص، اعداد درست را نشان می دهد که کلیت بورس، مثبت باشد. سهم های کوچک بیش از 30 درصد در ضرر هستند و هنوز مثبت نشده اند.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۴ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۴۰ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۰۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۸ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۸۸ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dWa
tabnak.ir/005dWa