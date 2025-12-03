تهران زیر بار ۱۲ میلیون موتورسیکلت فرسوده / قانون هوای پاک روی کاغذ معطل مانده است

پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره مأموریت رئیس مجلس به این کمیسیون برای پیگیری اجرای قانون هوای پاک اظهار کرد: متأسفانه آلودگی هوای تهران و برخی کلانشهرهای دیگر کشور، نگرانیهای جدی برای مردم ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه قانون هوای پاک همواره مورد تأکید رئیس مجلس قرار دارد، افزود: طبق درخواست آقای قالیباف، کمیسیون کشاورزی مکلف شد موضوع را پیگیری کرده و نهادهای متولی اجرای این قانون را فرا بخواند تا گزارشی از عملکرد، اقدامات، چالشها و مشکلات ارائه کنند.
فلسفی با بیان اینکه قانون هوای پاک یک قانون جامع است، تصریح کرد: تکلیف دستگاههای متولی در این قانون مشخص شده، اما اینکه چرا به طور کامل اجرا نشده جای سؤال دارد. هر بار که از دستگاههای مسئول خواسته میشود در کمیسیون حضور یابند، گزارشهای جامع ارائه میکنند و مدعیاند وظایفشان را انجام دادهاند؛ اما آنچه در عمل مشاهده میشود، افزایش روزافزون شاخصهای آلودگی در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: صورت مسئله همچنان پابرجاست و با تصمیمات کوتاهمدت و مقطعی حل نمیشود. تعطیلی مدارس، دورکاری ادارات یا اقدامات مشابه، راهحل اساسی برای رفع مشکل نیست.
وی ادامه داد: تعداد زیادی از وسایل حملونقل بنزینسوز اعم از موتورسیکلتها، خودروهای سواری، اتوبوسها و ماشینهای سنگین در کشور وجود دارند که باید روش مصرف سوخت آنها بازنگری و اصلاح شود.
فلسفی با اشاره به تجربه برخی کشورها که با تغییر سیستم حملونقل بنزینی به برقی توانستند مشکل آلودگی را حل کنند، گفت: ۳۰ درصد آلودگیها ناشی از موتورسیکلتهاست. در کشور ۱۴.۵ میلیون موتورسیکلت داریم که تنها دو میلیون آنها جدید است و ۱۲ میلیون دیگر فرسودهاند. در تهران نیز ۴.۵ میلیون موتورسیکلت در حال تردد هستند. اگر تعداد آنها کاهش یابد و روش مصرف سوخت اصلاح شود، شرایط بهتر خواهد شد. این موارد در قانون هوای پاک پیشبینی شده است.
وی افزود: شهرداری تهران اقداماتی در راستای برقیسازی خودروهای بنزینی انجام داده اما این اقدامات کافی نیست. اگر تاکسیها و وسایل نقلیه عمومی برقی شوند، شرایط بهتری ایجاد خواهد شد. وسایل نقلیه شخصی نیز باید برقی شوند و کارخانجات صنعتی روشهای آلایندگی خود را اصلاح کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: شرکتهای دانشبنیان داخلی فیلترهایی طراحی کردهاند که قادرند میزان آلایندگی خودروها، موتورسیکلتهای بنزینسوز و کارخانجات را کاهش دهند. در دنیا کارخانههای سیمان دوستدار محیط زیست هستند، اما در کشور ما همچنان شاهد مصرف مازوت و تولید آلایندگی بالا هستیم.
فلسفی ادامه داد: با تغییر روشها، استفاده از علم روز و هماهنگی بین دستگاهها، مسئله آلودگی هوا قابل حل است. بسیاری از کشورها روزی آلودهترین نقاط جهان بودند اما اکنون مشکل را حل کردهاند. به نظر من میتوانیم تهران و سایر کلانشهرها را نیز با روشهای نوین از این بحران نجات دهیم.
وی تأکید کرد: حل مشکل آلودگی هوای تهران و کلانشهرها نیازمند همت جدی دستگاههاست. سازمان محیط زیست نیز باید نظارت و پیگیریهای گستردهتری داشته باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان گفت: مجلس این موضوع را دنبال میکند و هر دستگاهی که به تکلیف خود عمل نکند، باید با قاطعیت با آن برخورد شود.