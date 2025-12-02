میلی صفحه خبر لوگو بالا
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه دقایقی پیش آغاز شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این نشست خبری اصغر جهانگیر ضمن بیان آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی، پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود. 

این خبر تکمیل می شود. 

قوه قضاییه مجلس نشست سخنگوی قوه قضائیه اصغر جهانگیر
