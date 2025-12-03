آیا خودروهای برقی چینی شعشعات خطرناک دارند؟

بر اساس یک مطالعهی تازه از انجمن خودرویی ADAC آلمان، خودروهای برقی سطح بسیار پایینی از تشعشعات الکترومغناطیسی تولید میکنند؛ میزانی که حتی کمتر از خودروهای بنزینی گزارش شده است.
به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ اندازهگیری روی ۱۱ خودرو تمامبرقی، چند مدل پلاگین هیبریدی و یک خودرو بنزینی نشان داد بیشترین میزان تشعشع در محدودهی پاها ثبت میشود و با اینحال فاصلهی زیادی تا حد مجاز استانداردهای جهانی دارد. بخش سر و بالاتنه کمترین میزان تشعشع را دریافت میکنند.
بررسیها نشان داد شارژ AC و DC تأثیر چشمگیری بر شدت امواج ندارند و حتی شارژ سریع DC میزان کمتری نسبتبه شارژ AC تولید میکند.
خودروسازهای چینی در این شاخص عملکرد مطلوبی ثبت کردهاند. مرکز تست خودروهای انرژینو CATARC چین از ابتدای سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ پروژهی ارزیابی ایمنی انجام داده تا ریسکها در مرحلهی توسعه کنترل شوند و خودروسازها با اتکا به دادهها بتوانند محصولات ایمنتری تولید کنند.
تا زمان برگزاری کنفرانس، ۱۴ مدل چینی موفق به دریافت تأییدیهی ۶ بُعدی NESTA شدهاند. NESTA یا «ارزیابی فنی ایمنی انرژینو» مجموعهای جامع از تستها است که خودروها را در ۶ محور بررسی میکند: ایمنی شارژ، ایمنی الکترومغناطیسی، ایمنی عملکردی، ایمنی ولتاژ بالا، ایمنی باتری و ایمنی آتش.
NESTA همچنین بهترینها در هر بخش برای سال ۲۰۲۵ را معرفی کرده: بیوایدی هان ال و لینک اند کو ۹۰۰ و هیوندای الکسیو در ایمنی شارژ؛ مرسدس بنز CLA و Li Auto i8، زیکر 9X و جیلی گلکسی M9 در ایمنی الکترومغناطیسی؛ اونو L90، شیائومی YU7، گلکسی استارشیپ ۷ و اکسید Exlantix ET در ایمنی عملکردی؛ لیپموتور B10 و Fulwin A9L و وولینگ Xingguang 730 در ایمنی ولتاژ بالا؛ جتور Zongheng G700 و Aito M7 و M-Hero 817 و تویوتا bZ3X در ایمنی باتری؛ و سایک H5 و Aito M8 و Onvo L60 و iCar V23 در ایمنی آتش.
اندازهگیریهای میدانی نشان میدهد خودروهای برقی چینی بسیار پایینتر از حد مجاز استانداردها عمل میکنند. شدت تشعشع در ردیف جلو بین ۰٫۸ تا یک میکروتسلا و در ردیف عقب بین ۰٫۳ تا ۰٫۵ میکروتسلا است؛ یعنی تنها حدود ۱ تا ۱٫۳ درصد حد مجاز ۱۰۰ میکروتسلای استاندارد ملی چین. بیشترین مقادیر نزدیک مجموعه محرکه و سیمکشیها و در محدودهی پا ثبت میشود و بخش سر و تنه عملاً درگیر نمیشوند.