تزریق واکسن آنفلوانزا حتی در آبان و آذر نیز مؤثر است

رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی، تأکید کرد: تزریق واکسن آنفلوانزا تنها محدود به شهریور و مهر نیست و افراد می‌توانند تا پایان فصل سرد از دریافت آن بهره ببرند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سید علیرضا ناجی، استاد تمام ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت:

به گفته ناجی، اگرچه بهترین زمان تزریق واکسن اواخر شهریور و اوایل مهر است، اما حتی در ماه‌های بعدی نیز تزریق واکسن می‌تواند ایمنی مؤثری ایجاد کند و در ادامه فصل سرما از افراد محافظت نماید.

وی افزود: بسیاری تصور می‌کنند با گذشت این ماه‌ها فایده‌ای ندارد، درحالی‌که واکسن همچنان ارزشمند است و دریافت آن توصیه می‌شود.

ناجی تأکید کرد: گروه‌های خاصی بیش از دیگران در معرض خطر ابتلاء و بیماری شدید قرار دارند و لازم است حتماً واکسن دریافت کنند؛ از جمله بیماران دارای بیماری‌های تنفسی، کلیوی و قلبی مزمن، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، بیماران مبتلا به بیماری‌های متابولیک مانند دیابت، زنان باردار و کودکان زیر پنج سال استفاده از واکسن تاکید می‌شود.

وی درباره انواع واکسن‌های موجود در ایران توضیح داد: واکسن‌های خارجی ساخت هلند و فرانسه از شش ماهگی به بالا مجوز مصرف دارند و برای زنان باردار، کودکان و افراد زیر ۱۸ سال مناسب هستند، همچنین واکسن ایرانی که نتایج مطالعات آن در داخل کشور خوب و قابل‌قبول بوده، برای افراد بالای ۱۸ سال مجوز مصرف دارد.

ناجی پیشنهاد کرد: برنامه‌ریزی سالانه واکسیناسیون به گونه‌ای باشد که کودکان، نوجوانان و زنان باردار بیشتر از واکسن‌های خارجی استفاده کنند و واکسن ایرانی برای جمعیت بزرگسال تکمیل‌کننده پوشش واکسیناسیون باشد.

وی در پایان گفت: پس از بهبود از بیماری و رفع علائم حاد، افراد می‌توانند واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند.