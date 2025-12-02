شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: همزمان با بارش باران از عصر روز گذشته در پایتخت در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۰۰ در وضعیت زرد و قابل قبول اما در مرز آلودگی است.

هوای تهران در وضعیت قابل قبول

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین؛ شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: همزمان با بارش باران از عصر روز گذشته در پایتخت در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۰۰ در وضعیت زرد و قابل قبول، اما در مرز آلودگی است.

به گزارش مهر، طی ۲۴ ساعت گذشته نیز میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران بر روی عدد ۱۵۸ و در شرایط ناسالم قرار داشت.

تهران از ابتدای سال جاری ۶ روز هوای پاک، ۱۲۳ روز هوای قابل قبول، ۱۰۷ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس، ۱۷ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.