روسیه ساخت سوخو‑۳۵‌ های ایران را کلید زد

رسانه اوکراینی «یونایتد۲۴» ادعا کرد روسیه ساخت ۱۶ فروند جنگنده پیشرفته سوخو-۳۵ برای ایران را آغاز کرده است؛ اقدامی که نگرانی‌های امنیتی در منطقه را افزایش داده است.

به گزارش تابناک؛ رسانه اوکراینی «یونایتد۲۴» مدعی شد به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد روسیه به‌طور محرمانه در حال ساخت جنگنده‌های پیشرفته برای ایران است، اقدامی که می‌تواند موازنه قدرت در خاورمیانه را دستخوش تغییر کند.

بر اساس این گزارش، مسکو ساخت جنگنده‌های سوخو-۳۵ برای ایران را آغاز کرده و حتی احتمال داده می‌شود در آینده جنگنده‌های نسل پنجم سوخو-۵۷ نیز به تهران تحویل داده شوند. این در حالی است که پیش‌تر بسیاری از ناظران تصور می‌کردند جنگ اوکراین، فشار تحریم‌های غرب و نیاز فوری ارتش روسیه به تجهیزات نظامی، چنین قراردادی را عملا غیرممکن کرده باشد.

طبق اسنادی که رسانه اوکراینی یونایتد۲۴ منتشر کرده، قرارداد اولیه تامین جنگنده‌های سوخو-۳۵ در نوامبر ۲۰۲۳ نهایی شده و در حال حاضر دست‌کم ۱۶ فروند از این هواپیماها در خطوط تولید روسیه برای ایران در دست ساخت است.

در این گزارش آمده که این تنها بخش فعال پروژه است و امکان دارد که در مراحل بعدی، تعداد بیشتری سوخو-۳۵ تولید و تحویل داده شود.

پیش از این رسانه «دیفنس بلاگ» هم بر اساس اسناد درز کرده از مجتمع دولتی صنایع دفاعی روسیه، «روستک»، گزارش داده بود که ایران ۴۸ فروند جنگنده چندمنظوره سوخو-۳۵ از روسیه خریداری کرده که باید بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تحویل داده شوند.

با این حال گزارش رسانه اوکراینی «یونایتد۲۴» تاریخ تحویل این جنگنده‌ها را زودتر از ۲۰۲۸ پیش‌بینی می‌کند و اجرای آن را تا سال ۲۰۲۷ محتمل می‌داند.

سوخو-۳۵ یک جنگنده چندمنظوره با توانایی برتری هوایی است که می‌تواند نقش مهمی در تقویت نیروی هوایی ایران ایفا کند. کارشناسان نظامی می‌گویند ورود این جنگنده‌ها به ناوگان ایران می‌تواند توازن قدرت هوایی در منطقه را، به‌ویژه در برابر اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تغییر دهد.

اسناد فاش‌شده همچنین نشان می‌دهد که چندین کارخانه و مرکز تولیدی در روسیه در این پروژه مشارکت دارند و وزارت دفاع روسیه بر روند هماهنگی میان آن‌ها نظارت می‌کند. هر یک از این مراکز مسئول تامین بخشی از قطعات یا سامانه‌های کلیدی این جنگنده‌ها هستند؛ از بدنه و موتور گرفته تا صندلی پران و تجهیزات الکترونیکی.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که روابط نظامی ایران و روسیه در سال‌های اخیر نزدیک‌تر شده و دو کشور همکاری‌های خود را در حوزه تسلیحاتی و فناورانه گسترش داده‌اند. روسیه و ایران تاکنون واکنش رسمی به این گزارش نشان نداده‌اند.

انتشار این گزارش از سوی یک رسانه اوکراینی در حالی صورت می‌گیرد که هم‌زمان، گفت‌وگوها و تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین در جریان است، روندی که بنا بر برخی گمانه‌زنی‌های سیاسی، ممکن است با امتیازدهی ارضی از سوی کی‌یف همراه باشد. در این چارچوب، احتمال داده می‌شود اوکراین ناچار شود کنترل بخش‌هایی از خاک خود، از جمله شبه‌جزیره کریمه، را به‌طور رسمی واگذار کند، موضوعی که می‌تواند نه‌تنها سرنوشت جنگ، بلکه معادلات امنیتی اروپا و توازن قدرت منطقه‌ای را نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.