بارش برف و باران تشدید می‌شود

یک مسئول سازمان هواشناسی با اشاره به تشدید بارش‌ها تا روز پنجشنبه گفت: سامانه فعال بارشی در مناطق مرکزی، سواحل خزر و دامنه‌های زاگرس موجب کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور خواهد شد.
صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی ایران گفت: امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذر) با تداوم فعالیت سامانه بارشی در مناطق مرکزی و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، از غلظت آلاینده‌های جوی کاسته می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: امروز در مناطقی از اصفهان، غرب سواحل خزر، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی و ارتفاعات شمال‌غرب، افزایش ابر، بارش باران، وزش باد شدید موقت و در نواحی مرتفع بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان بیان کرد: روز چهارشنبه (۱۲ آذر) در استان‌های ساحلی دریای خزر، بخش‌هایی از مرکز و شمال‌شرق همچنین دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی، بارش‌ها تداوم خواهد داشت.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه (۱۲ آذر (و پنجشنبه (۱۳ آذر) در نوار شمالی کشور کاهش دما پیش‌بینی می‌شود و در بخش‌هایی از استان‌های ساحلی خزر، شمال‌شرق و غرب سواحل خزر بارش‌های پراکنده رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (۱۱ آذر) صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود پیش‌بینی می‌شود و از اواخر وقت نیز وزش باد ملایم خواهیم داشت، و حداقل دمای تهران ۷ درجه و حداکثر آن ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

