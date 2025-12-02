صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی ایران گفت: امروز (سهشنبه، ۱۱ آذر) با تداوم فعالیت سامانه بارشی در مناطق مرکزی و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز، از غلظت آلایندههای جوی کاسته میشود.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: امروز در مناطقی از اصفهان، غرب سواحل خزر، ارتفاعات و دامنههای زاگرس مرکزی و ارتفاعات شمالغرب، افزایش ابر، بارش باران، وزش باد شدید موقت و در نواحی مرتفع بارش برف پیشبینی میشود.
ضیائیان بیان کرد: روز چهارشنبه (۱۲ آذر) در استانهای ساحلی دریای خزر، بخشهایی از مرکز و شمالشرق همچنین دامنهها و ارتفاعات زاگرس مرکزی، بارشها تداوم خواهد داشت.
وی ادامه داد: روز چهارشنبه (۱۲ آذر (و پنجشنبه (۱۳ آذر) در نوار شمالی کشور کاهش دما پیشبینی میشود و در بخشهایی از استانهای ساحلی خزر، شمالشرق و غرب سواحل خزر بارشهای پراکنده رخ خواهد داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (۱۱ آذر) صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود پیشبینی میشود و از اواخر وقت نیز وزش باد ملایم خواهیم داشت، و حداقل دمای تهران ۷ درجه و حداکثر آن ۱۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.