محمدحسین میثاقی امشب در برنامه فوتبال برتر صحبت جالبی درباره باخت تیم نوجوانان ایران مقابل هند مطرح کرد. او گفت: «یک بار روی آنتن زنده گفته بودم هند مگر فوتبال دارد؟ بعد از اینکه آن‌ها تیم نوجوانان ما را بردند، کلی پیام هندی و کری‌خونی به دایرکت اینستاگرامم ارسال کردند» میثاقی با انتقاد از عملکرد تیم نوجوانان اضافه کرد: «تو را به خدا یک کاری نکنید هندی‌ها هم برای ما کری بخوانند!» اظهارات میثاقی را می‌بینید و می‌شنوید.