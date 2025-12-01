سینماها و تئاترهای تهران فردا باز هستند؟

سینماها و تئاترهای تهران که در پی آلودگی هوا در روزهای ۹ و ۱۰ آذر ماه تعطیل شدند،از فردا ۱۱ آذر ماه باز می شوند.

به گزارش تابناک، با وجود تداوم آلودگی هوا، طبق پیگیری خبرنگار ایسنا از سایت های پیش فروش بلیت سینما و تئاتر، سایت های مرتبط برای فردا ۱۱ آذر ماه بلیت فروشی دارند.

تعطیلی دو روزه سینماها و تئاترها در پی آلودگی هوا با انتقاداتی از سوی صاحبان سالن ها، فیلم ها و تئاترها روبرو شد، در حالی که سالن های تئاتر و سینما فضای بسته است، معتقدند، این گونه تعطیلی ها خیلی مناسب نیست چون مراکز خرید، کافه ها و رستوران ها که شرایط مشابهی دارند، باز هستند.

برخی سینماداران هم معتقد هستند که وقتی کمیته اضطرار آلودگی هوا، تصمیم به تعطیلی سینما دارد باید نمایندگان وزارت ارشاد هم در جلسه حضور داشته باشند.