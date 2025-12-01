به گزارش تابناک به نقل از روزنامه «گاردین»، «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه شامگاه دوشنبه طی کنفرانسی مشترک با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین ادعا کرد: «در هفته‌های آینده، فشار بر اقتصاد روسیه و ظرفیت روسیه برای تامین مالی تلاش‌های جنگی به‌طرز چشمگیری تغییر خواهد کرد.»

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور فرانسه در ادامه مدعی شد: «ما ابتدا در ماه مارس امسال خواستار آتش‌بس شدیم. بدین ترتیب زلنسکی موافقت اما روسیه مخالفت کرد. پیشنهاد دیگری در ماه ژوئن مطرح شد. ما روی آن کار کردیم اما روسیه مخالفت کرد. سپس در انکوریج آلاسکا، پیشنهاد آمریکا برای میانجیگری مطرح شد اما روسیه مخالفت کرد. اکنون آمریکا دوباره با پیشنهاد دیگری آمده است، و باید منتظر روسیه باشیم.»

مکرون در ادامه ادعاهای خود علیه روسیه گفت: «شما هرگز در روسیه چیزی از فساد نمی‌شنوید زیرا هیچ نهاد مستقلی برای بررسی آن وجود ندارد.»

همچنین او در پاسخ به سوالی درباره استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تامین مالی اوکراین عنوان کرد: «مطمئنم ما گزینه‌ای پیدا خواهیم کرد که از نظر فنی به تمام سوالات مشروع مطرح شده پاسخ دهد.»

ولودیمیر زلنسکی نیز پیش از این کنفرانس با همتای فرانسوی خود در کاخ الیزه دیدار کرد، گفت: «روسیه این جنگ را آغاز کرد و روسیه تنها کشوری است که می‌تواند این جنگ را متوقف کند.»

او در ادامه ادعاهای خود افزود: «شما باید منابع اوکراینی را بیشتر بررسی کنید. هیچ یک از عملیات‌های نظامی روسیه واقعا موفق نبوده است. روسیه می‌گوید ارتش روسیه به شهرها حمله کرده است، ما هنوز آنها را داریم، کوپیانسک تحت کنترل ماست.»

رئیس‌جمهور اوکراین با اشاره به مذاکرات و مسئله تبادل سرزمین با روسیه تاکید کرد: «مسئله قلمرو احتمالا دشوارترین موضوع است.»