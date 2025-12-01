میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مکرون: فشار بر اقتصاد روسیه افزایش می‌یابد

رئیس‌جمهور فرانسه مدعی شد طی هفته‌های آینده فشار بر اقتصاد روسیه «به‌طرز چشمگیری تغییر خواهد کرد».
کد خبر: ۱۳۴۳۴۷۶
| |
194 بازدید
مکرون: فشار بر اقتصاد روسیه افزایش می‌یابد

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه «گاردین»، «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه شامگاه دوشنبه طی کنفرانسی مشترک با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین ادعا کرد: «در هفته‌های آینده، فشار بر اقتصاد روسیه و ظرفیت روسیه برای تامین مالی تلاش‌های جنگی به‌طرز چشمگیری تغییر خواهد کرد.»

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور فرانسه در ادامه مدعی شد: «ما ابتدا در ماه مارس امسال خواستار آتش‌بس شدیم. بدین ترتیب زلنسکی موافقت اما روسیه مخالفت کرد. پیشنهاد دیگری در ماه ژوئن مطرح شد. ما روی آن کار کردیم اما روسیه مخالفت کرد. سپس در انکوریج آلاسکا، پیشنهاد آمریکا برای میانجیگری مطرح شد اما روسیه مخالفت کرد. اکنون آمریکا دوباره با پیشنهاد دیگری آمده است، و باید منتظر روسیه باشیم.»

مکرون در ادامه ادعاهای خود علیه روسیه گفت: «شما هرگز در روسیه چیزی از فساد نمی‌شنوید زیرا هیچ نهاد مستقلی برای بررسی آن وجود ندارد.»

همچنین او در پاسخ به سوالی درباره استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تامین مالی اوکراین عنوان کرد: «مطمئنم ما گزینه‌ای پیدا خواهیم کرد که از نظر فنی به تمام سوالات مشروع مطرح شده پاسخ دهد.»

ولودیمیر زلنسکی نیز پیش از این کنفرانس با همتای فرانسوی خود در کاخ الیزه دیدار کرد، گفت: «روسیه این جنگ را آغاز کرد و روسیه تنها کشوری است که می‌تواند این جنگ را متوقف کند.»

او در ادامه ادعاهای خود افزود: «شما باید منابع اوکراینی را بیشتر بررسی کنید. هیچ یک از عملیات‌های نظامی روسیه واقعا موفق نبوده است. روسیه می‌گوید ارتش روسیه به شهرها حمله کرده است، ما هنوز آنها را داریم، کوپیانسک تحت کنترل ماست.»

رئیس‌جمهور اوکراین با اشاره به مذاکرات و مسئله تبادل سرزمین با روسیه تاکید کرد: «مسئله قلمرو احتمالا دشوارترین موضوع است.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فرانسه ماکرون رئیس جمهور فرانسه اروپا اوکراین روسیه تحریم جنگ اوکراین زلنسکی رئیس جمهور اوکراین
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لحظه انهدام دو نفتکش روس توسط شهپاد را ببینید
حمله پهپادی روسیه به کی‌یف!
ارسال تسلیحات نظامی اسرائیل به اوکراین؟!
اولتیماتوم فرانسه به پوتین برای آتش‌بس فوری
کپی روسی این پهپاد ایرانی هم چشم غربی‌ها را گرفت!
اروپا از مذاکرات طرح صلح آمریکا کنار گذاشته شد
هفته آینده برای اوکراین «سرنوشت‌ساز» است
نگاه رهبر انقلاب به طرح صلح اوکراین
احتمال حمله پیش‌دستانه ناتو علیه روسیه
زلنسکی خطاب به متحدان: در برابر روسیه تسلیم نشوید!
ماکرون: حمایت از اوکراین پابرجاست
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۸ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dUy
tabnak.ir/005dUy