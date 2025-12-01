میلی صفحه خبر لوگو بالا
برخی مدارس این استان ۱۱ آذر تعطیل شدند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدارس برخی مناطق این استان فردا (سه شنبه ۱۱ آذر) تعطیل هستند.
برخی مدارس این استان ۱۱ آذر تعطیل شدند

عیسی شهامت امروز (دوشنبه ۱۰ آذر) در کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان جزئیات تعطیلی مدارس در برخی مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد را اعلام و بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق تأکید کرد.

وی در این‌باره افزود: در نشست آینده که چهارشنبه با حضور مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار خواهد شد، مقرر می‌شود رئیس دانشگاه علوم پزشکی از طریق صدا و سیمای مرکز استان درباره وضعیت بیماری آنفلوآنزا و ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم، اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حساسیت موضوع تعطیلی مدارس، تصریح کرد: بحث تعطیلی کلاس‌ها و مدارس، به دلیل تبعات گسترده آموزشی و بار حقوقی و اداری قابل توجهی که دارد، باید با دقت و بر اساس معیار‌های دقیق و مصوب در دستور کار قرار گیرد و از هرگونه تصمیم‌گیری خارج از چارچوب خودداری شود.

شهامت خاطرنشان کرد: به دلیل تشدید آلودگی هوا، کلیه مدارس پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول (راهنمایی) در شهرستان‌های گچساران و بهمئی در روز سه‌شنبه تعطیل خواهند بود.

وی در توضیحی تکمیلی خاطرنشان کرد: همچنین در شهرستان‌های کهگیلویه، لنده، چرام و باشت تنها مدارس پیش‌دبستانی و ابتدایی در روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه تعطیل است.

به گزارش تابناک، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان امیدواری نسبت به بهبود شرایط جوی، اضافه کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و در پیش بودن بارندگی‌ها، امیدواریم شاهد کاهش محسوس شاخص آلودگی هوا در سطح شهرستان‌های استان باشیم و شرایط به حالت عادی بازگردد.

