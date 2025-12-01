برخی مدارس این استان ۱۱ آذر تعطیل شدند

عیسی شهامت امروز (دوشنبه ۱۰ آذر) در کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان جزئیات تعطیلی مدارس در برخی مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد را اعلام و بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق تأکید کرد.

وی در این‌باره افزود: در نشست آینده که چهارشنبه با حضور مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار خواهد شد، مقرر می‌شود رئیس دانشگاه علوم پزشکی از طریق صدا و سیمای مرکز استان درباره وضعیت بیماری آنفلوآنزا و ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم، اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حساسیت موضوع تعطیلی مدارس، تصریح کرد: بحث تعطیلی کلاس‌ها و مدارس، به دلیل تبعات گسترده آموزشی و بار حقوقی و اداری قابل توجهی که دارد، باید با دقت و بر اساس معیار‌های دقیق و مصوب در دستور کار قرار گیرد و از هرگونه تصمیم‌گیری خارج از چارچوب خودداری شود.

شهامت خاطرنشان کرد: به دلیل تشدید آلودگی هوا، کلیه مدارس پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول (راهنمایی) در شهرستان‌های گچساران و بهمئی در روز سه‌شنبه تعطیل خواهند بود.

وی در توضیحی تکمیلی خاطرنشان کرد: همچنین در شهرستان‌های کهگیلویه، لنده، چرام و باشت تنها مدارس پیش‌دبستانی و ابتدایی در روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه تعطیل است.

به گزارش تابناک، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان امیدواری نسبت به بهبود شرایط جوی، اضافه کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و در پیش بودن بارندگی‌ها، امیدواریم شاهد کاهش محسوس شاخص آلودگی هوا در سطح شهرستان‌های استان باشیم و شرایط به حالت عادی بازگردد.