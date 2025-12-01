میلی صفحه خبر لوگو بالا
پوتین فردا با ویتکاف دیدار می‌کند

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ فردا با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد.
پوتین فردا با ویتکاف دیدار می‌کند

به گزارش تابناک؛ دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ فردا با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد.

ویتکوف جهود می خواهد از اسمش برای فریب روس ها سوء استفاده کند اما ناکام خواهد ماند!
