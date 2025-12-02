کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد یک‌ساله کابینه پزشکیان، آن را ضعیف خواند و تاکید کرد که دولت باید به سرعت وزرا و تیم مدیریتی خود را بازسازی کند، چرا که کشور دیگر تحمل تغییرات سریع و ناکارآمدی سازمان‌ها را ندارد.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با ارزیابی یک ساله اش از عملکرد کابینه پزشکیان، اظهار کرد: بعد از یک سال ارزیابی، مشخص شده که دولت کابینه ضعیفی معرفی کرده است. شاید مجلس هم در رای‌دادن به این کابینه اشتباه بزرگی کرده است.

وی با اشاره به مشکلات مدیریتی و نیروهای انسانی، گفت: دولت باید عملکرد وزرایی که در معرض استیضاح هستند، بررسی کند. چهار تا پنج وزیر ضعیف هستند و نیاز به اصلاح دارند. مجلس فرصت لازم را به آنها داده، اما بعد از پنج تا شش ماه هنوز اصلاح ساختاری صورت نگرفته است.

کوچکی‌نژاد تصریح کرد: باید نیروها را به وزرا تحمیل کرد و یا بگویند انتخاب نیروها به عهده دیگران بوده است. کشور تاب تغییرات سریع کابینه و سازمان‌ها را ندارد، اما متاسفانه در برخی سازمان‌های اقتصادی، هر شش ماه یک بار مدیران تغییر می‌کنند. دلیل ناکارآمدی، دخالت دولت در بخش‌های غیر دولتی و انتخاب مهره‌های سیاسی با حقوق‌های گزاف است، که تنها برای پر کردن جیب خود عمل می‌کنند.

زد و بندهای سیاسی اصلی ترین مشکل دولت پزشکیان

قانون برنامه به صراحت نحوه انتخاب هیئت مدیره شرکت‌ها را مشخص کرده است. اجازه بدهیم این فرآیند قانونی انجام شود، نه از طریق زد و بندهای سیاسی، که این مشکل در دولت پزشکیان به وضوح دیده می‌شود.

وی ادامه داد: قانون برنامه به صراحت نحوه انتخاب هیئت مدیره شرکت‌ها را مشخص کرده است. اجازه بدهیم این فرآیند قانونی انجام شود، نه از طریق زد و بندهای سیاسی، که این مشکل در دولت پزشکیان به وضوح دیده می‌شود.

در بحث مرغ، گوشت و ارزان عمومی عملکرد دولت ناکافی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: در بحث مرغ، گوشت و ارزاق عمومی، عملکرد دولت ناکافی است. اجرای قانون تامین قانون اساسی معطل مانده و باید با سرعت تصمیم‌گیری‌های درست انجام شود. اما در مجموعه دولت این اقدامات را نمی‌بینیم و جا دارد تغییرات جدی صورت گیرد.

پزشکیان کار را به دیگران سپرده است

کوچکی نژاد در پایان تاکید کرد: این اولین تجربه آقای پزشکیان است و کار را به دیگران سپرده است. او باید تیم خود را مستقیم انتخاب و ارزیابی کند و تغییرات لازم را انجام دهد. اگر وزرایی ناکارآمد هستند، همانند استیضاح همتی، باید برکنار شوند و مجلس نباید دچار زد و بند شود.