رشد ۴۰ هزار واحدی شاخص بورس

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با رشد ۴۰ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۳۱۴ هزار واحد رسید.
رشد ۴۰ هزار واحدی شاخص بورس

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با رشد ۴۰ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۳۱۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل (هم وزن): ۶ هزار واحد مثبت

ارزش معاملات:  ۱۱۰۱۰۰ میلیارد تومان

مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
