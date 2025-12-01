میلی صفحه خبر لوگو بالا
سکه به ۱۲۵ میلیون تومان نزدیک شد!

بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۱۲۴ میلیون تومان قرار دارد.
سکه به ۱۲۵ میلیون تومان نزدیک شد!

به گزارش تابناک، بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۱۲۴ میلیون تومان قرار دارد.

