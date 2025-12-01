میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا خرمالو واقعا باعث انسداد روده می‌شود؟

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مطالعات و مقالات علمی معتبر نشان می‌دهند که خرمالو به دو شکل می‌تواند روی دستگاه گوارش اثر بگذارد و باعث یبوست یا انسداد روده شود.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۳۵
| |
298 بازدید
|
۱
آیا خرمالو واقعا باعث انسداد روده می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ پزشک متخصص طب سنتی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌گوید: انسداد روده در اثر مسدود شدن مسیر روده اتفاق می‌افتد و دلایل زیادی دارد. می‌تواند در اثر رشد تومور در قسمت بیرونی روده و فشار به این لوله یا انسداد در اثر وجود تومور در داخل مجرای روده یا ایجاد یک التهاب و در نهایت تورم روده یا وجود یک جسم خارجی که فرد بلعیده و در این مسیر گیر کرده باشد یا به دلیل یبوست یا خوردن چیز‌های غیرمتعارف مثلا موی سر باشد. در واقع هر چیزی که در لوله گوارش گیر کند سبب انسداد می‌شود.

این انسداد می‌تواند در کل مسیر گوارشی از مری تا معده و روده اتفاق بیفتد که اگر جسم یا توده خیلی بزرگ باشد، قسمت ورودی یا خروجی معده را مسدود می‌کند و معمولا به کمک جراحی و اقدامات جدی این انسداد را برطرف می‌کنند.

خرمالو خاصیت چسبندگی دارد

خرمالو یک میوه پاییزی با مزاج گرم و‌تر است که البته گرمی آن در حدی نیست که برای گرم مزاج‌ها محدودیت مصرف داشته باشد، اما نباید در مصرف آن زیاده روی کرد. خرمالو به دلیل داشتن ترکیبات تاننی اگر به تعداد زیاد مصرف شود در سیستم گوارش حالت چسبندگی پیدا کرده و گاهی می‌تواند انسداد ایجاد کند. از طرف دیگر، چون خرمالو بافت لزج و نرمی دارد اغلب افراد این میوه را به درستی نمی‌جوند و گذر سریع مواد غذایی از دهان به خصوص در مورد این میوه که حاوی مواد تاننی است سبب چسبندگی آن در روده و تشکیل توده‌ای سخت می‌شود. از دیدگاه طب سنتی، خرمالو به خصوص انواع گس آن قابض است و در افراد سبب بروز یبوست می‌شود.

کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای و مزمن دارند یا جراحی‌های شکمی داشته‌اند، باید در مصرف خرمالو دقت بیشتری کنند. مصرف این میوه را به دلیل خاصیت چسبندگی در مسیر روده به کودکان زیر سه سال توصیه نمی‌کنیم.

مراقب توده‌های گیاهی بزوآر باشید

یک پزشک متخصص طب سنتی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌گوید: مطالعات و مقالات علمی معتبر نشان می‌دهند که خرمالو به دو شکل می‌تواند روی دستگاه گوارش اثر بگذارد و باعث یبوست یا انسداد روده شود.

خرمالوی نارس به دلیل داشتن تانن محلول بالا می‌تواند، ترشحات روده را کاهش دهد و حرکات گوارشی را کم کند. این فرایند باعث تشدید یبوست و در برخی افراد منجر به تشکیل «فیتو بزوآر» (توده‌های گیاهی سخت شده از مواد هضم نشده) می‌شود. این توده‌ها در موارد شدید می‌توانند انسداد روده ایجاد کرده و حتی نیاز به درمان‌های پزشکی جدی از جمله جراحی داشته باشند. تحقیقات اخیر حاکی از این هستند که خرمالو‌های رسیده و شیرین در مقدار کنترل شده می‌توانند به دلیل فیبر بالا به بهبود حرکات روده و پیشگیری از یبوست کمک کنند.

اما مصرف زیاد یا نجویدن درست میوه ممکن است باعث تجمع فیبر در دستگاه گوارش و ایجاد توده‌های گیاهی بزوآر شود که خود می‌تواند منجر به انسداد روده گردد. برای اینکه از خواص خرمالو بهره ببریم و دچار یبوست یا انسداد روده نشویم، در مصرف خرمالو زیاده‌روی نکنید. فقط خرمالوی کاملاً رسیده و شیرین بخورید. میوه را خوب و کامل بجوید تا فیبر‌ها بهتر هضم شوند. اگر خرمالو پوست ضخیم دارد، پوست آن را جدا کنید، چون هضم سختی دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خرمالو انسداد روده دستگاه گوارش یبوست
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آیا استرس می‌تواند درد معده ایجاد کند؟
رفع یبوست با مصرف این میوه
وجود خون در مدفوع نشانه چیست؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
0
پاسخ
متخصص طب سنتی؟؟!! پزشک متخصص گوارش نبود؟!!
تبلیغات جدید
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۷ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۶۸ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005dSh
tabnak.ir/005dSh