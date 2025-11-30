میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه فردا، دوشنبه تعطیل است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: مدارس و دانشگاه‌های استان با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و همچنین قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا غیرحضوری شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۲۸
| |
380 بازدید
مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه فردا، دوشنبه تعطیل است

به گزارش تابناک، علیرضا حیدری، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه با اشاره به گزارش کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، اظهار کرد: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا در مدارس و با موافقت دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه،  همه دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی عالی و تمام مقاطع تحصیلی استان شامل مهدهای کودک، پیش‌دبستانی، مدارس استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول و دوم، در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز دوشنبه دهم آذر ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت آن‌ها به‌صورت غیرحضوری است.

وی با بیان اینکه مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها هم تعطیل خواهند بود، افزود: مادران شاغل دارای فرزند پیش دبستانی و مهد کودک، می توانند در این روز به صورت دورکاری فعالیت نمایند. همچنین مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز می توانند با «موافقت مدیر مربوطه» به صورت دورکاری فعالیت نمایند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: تصمیمات مرتبط با سلامت عمومی، صرفاً با ارزیابی‌های علمی و گزارش‌های رسمی اتخاذ می‌شود و هرگونه تغییر در وضعیت مدارس از سوی «روابط عمومی استانداری کرمانشاه» اطلاع‌رسانی می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کرمانشاه آنفلوآنزا شیوع بیماری دانش آموزان مدارس دانشگاه ها تعطیلی آموزش غیر حضوری
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدارس و دانشگاه‌ها در این استان تا پایان‌هفته غیرحضوری شد
مدارس قم در روز دوشنبه تعطیل شد
استان البرز دوشنبه هم تعطیل شد
وضعیت فعالیت مدارس و دانشگاه‌های اصفهان
مدارس این استان ۱۰ آذرماه غیرحضوری شد
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
مدارس ابتدایی گیلان تا پایان هفته مجازی شد
آژیر قرمز: آنفلوآنزا مرزهای هشدار را شکست
مدارس و دانشگاه‌های لرستان تا پایان هفته تعطیل شد
مدارس کرمانشاه تعطیل شد
مدارس سیستان و بلوچستان تعطیل شد
شیوع بیماری مدارس کرمان را تعطیل کرد
تعطیلی مدارس کاشان و آران بیدگل به علت شیوع بیماری
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعه‌وند
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۱ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۴ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dQy
tabnak.ir/005dQy