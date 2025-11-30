به گزارش تابناک، علیرضا حیدری، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه با اشاره به گزارش کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، اظهار کرد: با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا در مدارس و با موافقت دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه، همه دانشگاهها، مراکز آموزشی عالی و تمام مقاطع تحصیلی استان شامل مهدهای کودک، پیشدبستانی، مدارس استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول و دوم، در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز دوشنبه دهم آذر ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت آنها بهصورت غیرحضوری است.
وی با بیان اینکه مهدهای کودک و پیشدبستانیها هم تعطیل خواهند بود، افزود: مادران شاغل دارای فرزند پیش دبستانی و مهد کودک، می توانند در این روز به صورت دورکاری فعالیت نمایند. همچنین مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز می توانند با «موافقت مدیر مربوطه» به صورت دورکاری فعالیت نمایند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: تصمیمات مرتبط با سلامت عمومی، صرفاً با ارزیابیهای علمی و گزارشهای رسمی اتخاذ میشود و هرگونه تغییر در وضعیت مدارس از سوی «روابط عمومی استانداری کرمانشاه» اطلاعرسانی میشود.