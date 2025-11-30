۸۴۴ نفر شمار قربانیان و مفقودین سیل در اندونزی

سازمان مدیریت بلایای طبیعی اندونزی اعلام کرد: تعداد کشته‌شدگان باران‌های شدید در این کشور به ۴۴۲ و مفقودین به ۴۰۲ نفر افزایش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، باران‌های شدید موسمی این هفته بخش‌هایی از اندونزی، تایلند و مالزی را فرا گرفت و هزاران نفر را بدون سرپناه یا مایحتاج ضروری زندگی سرگردان کرد.

براساس اعلام این رسانه، حداقل ۲ منطقه از جزیره سوماترا که بیشترین آسیب را دیده است، امروز یکشنبه همچنان غیرقابل دسترس بودند و مقامات اندونزی اعلام کردند که ۲ کشتی جنگی از جاکارتا برای تحویل کمک‌ها به مردم در این منطقه اعزام کرده‌اند.

سوهاریانتو، رئیس آژانس ملی مدیریت بلایای طبیعی اندونزی، در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: مرکز تاپانولی و شهر سیبولگا به دلیل دورافتاده بودن نیاز به توجه کامل دارند.

وی افزود که انتظار می‌رود این کشتی‌ها فردا دوشنبه به سیبولگا برسند.

بر اساس آماری که امروز یکشنبه توسط سازمان مدیریت بلایای طبیعی اندونزی منتشر شد، تعداد کشته‌شدگان در اندونزی به ۴۴۲ نفر افزایش یافت، در حالی که ۴۰۲ نفر هنوز مفقود هستند.

این سازمان اعلام کرد که حداقل ۶۴۶ نفر نیز زخمی شده‌اند.