\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0644\u0637\u0644\u0628\u0647 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0627\u0632 \u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0644\u0642\u0628 \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u0627\u0641\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u06a9\u0631\u062f.