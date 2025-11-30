میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای

باشگاه الطلبه عراق از علیرضا منصوریان با لقب سرمربی افسانه‌ای و استاد استقبال کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۱۴۲
| |
1949 بازدید
|
۷
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای

به گزارش تابناک؛ باشگاه الطلبه عراق از علیرضا منصوریان با لقب سرمربی افسانه‌ای و استاد استقبال کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
باشگاه الطلبه عراق علیرضا منصوریان سرمربی لقب
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
منصوریان سرمربی الطلبه عراق شد
یازده‌ بازیکن سپاهان برای بازی مقابل «الحسین»
پیروزی ارزشمند سپاهان با تعویض‌های طلایی محرم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
1
16
پاسخ
خدا پشت و پناهش ، إن شاءالله موفق و پیروز باشه !
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
مربی افسانه ای ؟ افسانش چی بوده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
6
6
پاسخ
به منصوریان میگن استاد !!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
اشتباه مثبت دادم نه به تو میگن استاد
نصرت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
افسانه جومونگ دیگه...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
1
9
پاسخ
ایرانی هست پس انشا... موفق باشه هر چند پرسپولیسی هستم
نصرت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
0
پاسخ
فکر کنم به خاطر اینکه کچله با پپ گوآردیولا اشتابه گرفتن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعه‌وند
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۱ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۴ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۶ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dPa
tabnak.ir/005dPa