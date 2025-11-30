بیانیه ۲۴۱ نماینده برای اجرای کارت سوخت بانکی

۲۴۱ نماینده مجلس در جلسه علنی امروز مجلس درباره تصویب، ابلاغ و اجرایی‌سازی آیین‌نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی بیانیه امضا کردند.

این بیانیه به شرح ذیل است:

ما امضاء کنندگان بیانیه با استناد به مفاد صریح جز ۲ بند ت تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور اعلام می‌داریم مطابق این قانون دولت مکلف بوده است ظرف دو ماه از ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی را تصویب و ابلاغ نماید و ظرف چهار ماه نسبت به اجرای کامل آن اقدام کند.

اکنون با گذشت حدود ۹ ماه از ابلاغ قانون این تکلیف شفاف قانونی نه تنها محقق نشده بلکه علی رغم تصویب پیش نویس آیین نامه در کمیسیون اصلی دولت نزدیک به دو ماه است که تقدیم هیئت وزیران نشده است.

این تعلل غیرقابل توجیه، ترک فعل محرز در اجرای قانون و موجب تضییع حق عمومی است.

اجرای این قانون تکمیل کننده ضروری مصوبه اخیر بنزین سه نرخی است.

دولت باید فورا و بدون کوچک‌ترین تاخیر دیگری نسبت به تصویب، ابلاغ و اجرایی سازی فوری آیین نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی اقدام نماید.