بیانیه ۲۴۱ نماینده برای اجرای کارت سوخت بانکی

۲۴۱ نماینده مجلس در جلسه علنی امروز مجلس درباره تصویب، ابلاغ و اجرایی‌سازی آیین‌نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی بیانیه امضا کردند.
به گزارش تابناک؛ ۲۴۱ نماینده مجلس در جلسه علنی امروز مجلس درباره تصویب، ابلاغ و اجرایی‌سازی آیین‌نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی بیانیه امضا کردند.

این بیانیه به شرح ذیل است:

ما امضاء کنندگان بیانیه با استناد به مفاد صریح جز ۲ بند ت تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور اعلام می‌داریم مطابق این قانون دولت مکلف بوده است ظرف دو ماه از ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی را تصویب و ابلاغ نماید و ظرف چهار ماه نسبت به اجرای کامل آن اقدام کند.

اکنون با گذشت حدود ۹ ماه از ابلاغ قانون این تکلیف شفاف قانونی نه تنها محقق نشده بلکه علی رغم تصویب پیش نویس آیین نامه در کمیسیون اصلی دولت نزدیک به دو ماه است که تقدیم هیئت وزیران نشده است.

این تعلل غیرقابل توجیه، ترک فعل محرز در اجرای قانون و موجب تضییع حق عمومی است.

اجرای این قانون تکمیل کننده ضروری مصوبه اخیر بنزین سه نرخی است.

دولت باید فورا و بدون کوچک‌ترین تاخیر دیگری نسبت به تصویب، ابلاغ و اجرایی سازی فوری آیین نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی اقدام نماید.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
1
10
پاسخ
خخخ من فکر کردم میخوان جلوی سه نرخی شدن و گرون شدن رو بگیرن!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
7
پاسخ
حذف چهار صفر با عدم مهار تورم ، آژاد کردن تدریجی بنزین بدون رسیدن حقوق به رشد تورم و تولید کردن خودروی ایمن و کم مصرف ؟؟؟ و طرحهایی که تا بحال مشکلی رو حل نکرده و یا خنثی بوده و یا نا معلوم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
8
پاسخ
باز عوامفریبی، باز عدم ثبات، باز هزینه از جیب مردم، باز نادیده گرفتن مشکلات اساسی
ارش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
4
پاسخ
با درود
ملت توقع نا بجا نداشته باشن، دیگه توانایی ایشان در همین حد بی خیال تورم، وضعیت محیط زیست، دارو ، دلار و........
ناشناس
|
Italy
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
4
پاسخ
نماینده های محترم صبر کنند ببینیم تا دو سه ماه دیگه آب و برق و هوا داریم که تو شهرها بمونیم تا برسه به کارت بانکی و سوخت
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
0
پاسخ
ما رو بگو
..گفتیم بیانیه دادان علیه قیمت بنزین و تورم!!!!...کارت سوخت ویژه هم هست برای دوستان؟
