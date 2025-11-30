میلی صفحه خبر لوگو بالا
آغاز ثبت‌نام سهام عدالت برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد

نماینده وزیر اقتصاد اعلام کرد: متولدین ۱۴۰۱ به بعد با ثبت‌نام در درگاه دولت سهامدار عدالت می‌شوند و تا پایان سال نیز تکلیف جاماندگان مشخص خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۱۲۹
| |
813 بازدید
|
۳
آغاز ثبت‌نام سهام عدالت برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد

محمدرضا کاظمی اعلام کرد که خانواده‌هایی که فرزندشان از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بعد متولد شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی دولت و بخش «جوانی جمعیت» نسبت به ثبت‌نام نوزاد خود اقدام کنند تا این فرزندان مشمول دریافت سهام عدالت شده و از سود سالانه آن بهره‌مند شوند.

به گزارش تابناک به نقل از وزارت اقتصاد؛ او با اشاره به اینکه این اقدام در چارچوب مصوبه «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» انجام می‌شود، توضیح داد: از آنجا که اجرای این قانون از سال ۱۴۰۱ آغاز شده، فعلاً امکان واگذاری سهام عدالت فقط برای متولدان ۱۴۰۱ به بعد فراهم است.

به گفته کاظمی، شورای عالی اقتصادی در حال بررسی سازوکار ثبت‌نام جاماندگان است تا تکلیف افراد متولد قبل از این سال نیز مشخص شود.

نماینده وزیر اقتصاد در استان سمنان افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال وضعیت جاماندگان تعیین تکلیف شده و تمام خانواده‌ها امکان دریافت این سهام را پیدا کنند.

کاظمی گفت در استان سمنان اکنون ۳۹۲ هزار نفر دارای سهام عدالت هستند و پس از جمع‌بندی شورای عالی اقتصاد، سهم جاماندگان نیز اختصاص داده خواهد شد.
 

برچسب ها
سهام عدالت ثبت نام سهام عدالت سهام عدالت نوزادان خبر فوری
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
0
پاسخ
سال 1402 به بعد هست توی سایت
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
فقط سال 1402 هست ، سالهای بعدیش و سال 1401 هم نیست . فقط سال 1402
خبر اشتباهه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
2
پاسخ
یعنی اون افرادیکه از سال 1389تا سال 1402 متولد شده اند و سهام عدالت به آنها نداده اند، ایرانی نیستند یا آدم نیستند؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
