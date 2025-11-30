میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا واقعا دیابت عصبی داریم؟!

به گفته‌ی یک فوق‌تخصص غدد کودکان، در پزشکی اصطلاح رسمی «دیابت عصبی» وجود ندارد و افزایش قند خون ناشی از استرس به‌تنهایی نشانه‌ی دیابت نیست و افرادی که پانکراس سالمی دارند، پس از پایان استرس، قند خونشان به‌طور طبیعی پایین می‌آید.
کد خبر: ۱۳۴۳۰۸۶
| |
326 بازدید
آیا واقعا دیابت عصبی داریم؟!

در پزشکی اصطلاح رسمی «دیابت عصبی» وجود ندارد، اما مردم این عبارت را برای حالتی به‌کار می‌برند که در آن استرس شدید باعث افزایش موقت قند خون می‌شود و افراد نباید از دیابت عصبی بترسند. نگرانی واقعی زمانی است که فرد زمینه‌ی دیابت داشته باشد و استرس آن را آشکار کند. 

این دیابت چه علائمی دارد؟ 

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ چون این بیماری وجود خارجی ندارد، علائم اختصاصی هم ندارد. اما فرد ممکن است هم‌زمان با استرس شدید دچار علائمی مانند تپش قلب، تعریق، خشکی دهان، احساس گرسنگی یا ضعف و افزایش موقت قند خون شود. این علائم ناشی از هورمون‌های استرس هستند، نه دیابت واقعی. افرادی که پانکراس سالمی دارند، پس از پایان استرس، قند خونشان به‌طور طبیعی پایین می‌آید. تنها در افرادی که زمینه‌ی دیابت نوع ۲ دارند، استرس می‌تواند مشکل را آشکار کند یا سرعت بروز بیماری را افزایش دهد. 

دیابت نوع ۱ و ۲، بیماری واقعی و پایدار هستند، اما آنچه مردم «دیابت عصبی» می‌نامند، افزایش موقت قند خون به‌دلیل استرس است و بیماری محسوب نمی‌شود. خودِ استرس دیابت ایجاد نمی‌کند، اما استرس مزمن در کنار اضافه‌وزن، کم‌تحرکی و تغذیه‌ی نامناسب می‌تواند زمینه‌ی دیابت نوع ۲ را فراهم کند و افراد بسیار مضطرب در طولانی‌مدت ممکن است دچار مقاومت به انسولین شوند و احتمال دیابت نوع ۲ در آنها بیشتر باشد. 

آیا با استرس همه دچار افزایش قند می‌شوند؟ 

تقریباً همه‌ی افراد در اثر خشم و استرس دچار افزایش قند خون می‌شوند. اما شدت آن متفاوت است. برخی افراد فقط چند واحد افزایش دارند، در حالی‌که در افراد مستعد یا دچار دیابت نوع ۱ و ۲، در اثر استرس قند بالاتر هم می‌رود؛ حتی بیشتر از دیگران، چون بدن آنها توانایی تنظیم قند خون را کمتر دارد. 

چرا در اثر استرس، قند خون بالا می‌رود؟ 

منشأ آن کاملاً فیزیولوژیک است. وقتی بدن تحت فشار عصبی قرار می‌گیرد، هورمون‌هایی مانند کورتیزول، آدرنالین و نورآدرنالین ترشح می‌شوند. این هورمون‌ها با افزایش گلوکز خون و آزاد شدن گلوکز از کبد، تلاش می‌کنند انرژی بیشتری برای بدن فراهم کنند؛ بنابراین قند خون بالا می‌رود، اما معمولاً موقتی است. افزایش ناگهانی قند می‌تواند ناشی از استرس، درد، کم‌خوابی، عفونت یا مصرف برخی دارو‌ها باشد؛ بنابراین نمی‌توان هر افزایش ناگهانی را دیابت یا دیابت عصبی دانست. 

چگونه می‌توان افزایش قند ناشی از استرس را کنترل کرد؟ 

اگر فرد دیابت ندارد، معمولاً نیاز به دارو نیست و با آرام شدن شرایط، قند طی ۳۰–۹۰ دقیقه به مقدار طبیعی برمی‌گردد. اما اگر فرد دیابتی است و قند بالای ۲۵۰–۳۰۰ دارد، باید طبق دستور پزشک عمل کرده و مایعات کافی مصرف کند. اقدامات مؤثر شامل تنفس عمیق و آرام‌سازی فوری، نوشیدن آب، پیاده‌روی کوتاه، دور شدن از عامل استرس، خواب کافی و مدیریت هیجانات است. در افراد دیابتی، اصلاح دارو یا مشورت با پزشک نیز لازم است.

رژیم غذایی مناسب برای کنترل افزایش قند خون ناشی از استرس، کاهش مصرف شیرینی‌ها و نوشیدنی‌های قندی، مصرف فیبر، سبزیجات، غلات کامل، پرهیز از پرخوری عصبی و مصرف منظم وعده‌های کوچک است که همه‌ی اینها به کاهش نوسانات قند خون کمک می‌کند

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دیابت دیابت عصبی قند قند خون علایم دیابت بیماری
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۵ نشانه پنهان افت قند خون
اینفوگرافی: علائم هشدار دهنده ابتلا به دیابت
پیاز، قند خون بالا را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد
ترفند‌هایی برای کاهش قند خون بالا
۵.۵ میلیون نفر در ایران دیابت دارند و شیوع این بیماری روند افزایشی دارد/ دیابت عامل اختلال جنسی
اگر قند خون دارید به این میوه لب نزنید
وجود ۷ میلیون مبتلا به دیابت در کشور
دیابت باعث زوال عقل می‌شود
دیابت هر سال ۳۰ هزار ایرانی را به کام مرگ می‌کشاند
چند دقیقه ورزش برای کنترل قند خون کافی است؟
4.5 میلیون ایرانی دیابتی هستند
۱۰ نکته طلایی تغذیه‌ای برای مبتلایان به دیابت
کنترل شیرین یک بیماری تلخ!
نشانه‌هایی که می‌گویند در حال ابتلا به دیابت هستید
این چای قند خون شما را تنظیم می کند!
این علائم نشان می دهد قند خون تان متعادل نیست!
با این نوشیدنی به جنگ قند خون بروید
با این نوشیدنی‌ها قند و شکر را کنار بگذارید
دیابتی‌ها سیب بخورند
اگر این علائم را دارید، به دیابت مبتلا هستید
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعه‌وند
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۱ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۰۹ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۵ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۰ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۲ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۶ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۵ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dOg
tabnak.ir/005dOg