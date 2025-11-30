میلی صفحه خبر لوگو بالا
کیهان: بنزین ثابت؛ اعتماد به دشمن یا تدبیر دولت است؟

روزنامه کیهان در راستای انتقادات به برخی دولتهای پیشین، این بار از افزایش نیافتن قیمت بنزین انتقاد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ با ترک فعل دولت ۱۱ و ۱۲ در توقف قیمت سوخت، کشور از ۶ میلیارد دلار درآمد صادرات بنزین و همین میزان هزینه واردات (مجموعا ۱۲ میلیارد دلار)، یعنی کشور را از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری، رونق تولید و اشتغال، فعالیت‌های عمرانی، و بهبود معیشت مردم شود، محروم کرد! این، فقط یکی از خسارت‌های مدیران بی‌کفایت در اعتماد به دشمن است.

گفتنی است روزنامه کیهان توضیح نداده که تثبیت قیمت بنزین در دولت سیزدهم (شهید رئیسی) چه معنایی داشته است! روزنامه کیهان همچنین امروز با پس گرفتن حرف دیروز خود در حمایت از طرح بنزینی دولت چهاردهم نوشت: کیهان این طرح را قبول ندارد، اما خوانندگانش از آن حمایت کرده‌اند!

