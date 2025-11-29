میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...

یک روزنامه آمریکایی از محتوای گفت‌وگوی تلفنی چند روز اخیر رؤسای جمهور آمریکا و ونزوئلا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۳۰۰۶
| |
2414 بازدید
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...

به گزارش تابناک به نقل از فارس، روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال مدعی شد که دونالد ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی اخیر با «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا وی را تهدید کرده است تا از قدرت کناره‌گیری کند یا آنکه با حمله نظامی آمریکا به این کشور مواجه خواهد شد.

گفت‌وگوی تلفنی بین ترامپ و مادورو، اواخر هفته گذشته انجام شده است. این تماس در حالی صورت گرفت که آمریکا حضور نظامی خود را در دریای کارائیب افزایش داده و فشارهای دیپلماتیک و نظامی بر ونزوئلا را تشدید کرده است.

ترامپ امروز نیز در پستی در شبکه‌های اجتماعی از بسته شدن حریم هوایی ونزوئلا خبر داد و به کلیه شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد که از حریم هوایی ونزوئلا عبور نکنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ مادورو ونزوئلا تهدید حمله دریای کارائیب حمله نظامی
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز عملیات مخفی سیا در ونزوئلا به دستور ترامپ
وضعیت فرودگاه کاراکاس در پی تهدید ترامپ! + عکس
ترامپ: زیردریایی مواد مخدر را منهدم کردیم
دیدگاه «ترامپ» درباره تجاوز احتمالی آمریکا به ونزوئلا
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
مادورو: آمریکا قصد بمباران ونزوئلا را دارد
مادورو: با بزرگ‌ترین تهدید در یکصد سال اخیر روبرو شده‌ایم
مادورو: آماده دفاع از ونزوئلا هستیم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۱ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۰۷ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۷۹ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۵۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۵۷ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
مشکلات معیشتی را نباید پای اسنپ بک و تحریم ها بگذاریم/مثل دهه 60 به مردم کالابرگ بدهند/جامعه نباید دچار چند صدایی شود  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005dNO
tabnak.ir/005dNO