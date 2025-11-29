به گزارش تابناک به نقل از فارس، روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال مدعی شد که دونالد ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی اخیر با «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا وی را تهدید کرده است تا از قدرت کناره‌گیری کند یا آنکه با حمله نظامی آمریکا به این کشور مواجه خواهد شد.

گفت‌وگوی تلفنی بین ترامپ و مادورو، اواخر هفته گذشته انجام شده است. این تماس در حالی صورت گرفت که آمریکا حضور نظامی خود را در دریای کارائیب افزایش داده و فشارهای دیپلماتیک و نظامی بر ونزوئلا را تشدید کرده است.

ترامپ امروز نیز در پستی در شبکه‌های اجتماعی از بسته شدن حریم هوایی ونزوئلا خبر داد و به کلیه شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد که از حریم هوایی ونزوئلا عبور نکنند.