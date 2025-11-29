وضعیت فرودگاه کاراکاس در پی تهدید ترامپ! + عکس

با وجود اعلام رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر بستن حریم هوایی ونزوئلا، پروازهای کاراکاس و خطوط داخلی این کشور بدون اختلال ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، پایتخت ونزوئلا امروز شنبه در آرامش به سر می‌برد. پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر بستن حریم هوایی ونزوئلا، هیچ‌گونه اختلالی در پروازها گزارش نشده است.

پروازهای فرودگاه بین‌المللی مایکتیا کاراکاس طبق برنامه انجام می‌شود و لغو نشده است. همچنین برنامه پروازهای داخلی خطوط هوایی ونزوئلا بدون تغییر ادامه دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که تصمیم اعلام‌شده تاکنون تأثیری بر روند عادی فعالیت‌های هوایی ونزوئلا نداشته است.

رئیس جمهور آمریکا بعد از ظهر شنبه اعلام کرد تمام حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا تا اطلاع بعدی بسته خواهد شد. ترامپ خطاب به همه خطوط هوایی و کارکنان ترافیک پرواز اعلام کرد: لطفاً حریم هوایی داخل و اطراف ونزوئلا را به طور کامل بسته در نظر بگیرید.

مقام های آمریکایی همچنین از افزایش پروازهای هواپیماهای نظامی آمریکا اطراف ونزوئلا خبر می‌دهند.