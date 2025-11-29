اخبار ضد و نقیض درباره شلیک موشک به عراق

به گزارش تابناک، دقایقی پیش برخی منابع و کانال ها مدعی انجام حملات موشکی از مناطق غربی ایران برای هدف قرار دادن مقر تروریست های حاضر در شمال عراق شدند.
درحالی که دو شب گذشته هم ویدیوهای تایید نشده ای از مشاهده موشک های بالستیک ایران بر فراز آسمان کردستان عراق منتشر شده بود که همگی توسط دولت عراق تکذیب شد.
میدل ایست آی هم نوشت: فعلا هیچ حملهای به عراق صورت نگرفته است.
در همین حال، صابرین نیوز با تکذیب این حمله اعلام کرد: تمامی شایعات منتشر شده مبنی بر شلیک موشک از ایران به سمت اقلیم کردستان عراق جعلی است.