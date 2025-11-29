میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازی مافیای چند دختر و پسر نوجوان به سرقت انجامید!

یک شرط عجیب در بازی مافیا، چهار دختر و پسر نوجوان را به خیابان های شمال تهران کشاند تا ۱۰ سرقت در ۲۴ ساعت ثبت کنند اما در نخستین سرقت با ماجرایی عجیب روبه‌رو شدند.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۹۳
| |
4 بازدید
بازی مافیای چند دختر و پسر نوجوان به سرقت انجامید!

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، این اتفاق در آخر هفته ای که گذشت رقم خورد. ۴ دختر و پسر نوجوان که یک بازی ساده را جدی گرفته بودند تحت تاثیر مصرف ماده مخدر گل، نقشه سرقت کشیدند. اما این اتفاق عجیب، از کجا آغاز شد؟

شروع ماجرا؛ کافه ای در شمال تهران
کافه‌ای نسبتا کوچک در یکی از کوچه‌های شمال تهران؛ جایی که آخرهفته‌ها پر می‌شود از نوجوان‌ها و جوان‌هایی که برای بازی مافیا دور هم جمع می شوند. هانیه و ترانه دو دختر شانزده ‌ساله، تقریباً هر پنجشنبه، جمعه آنجا بودند. بازی برای آنها شکل تفریح و خوشگذرانی داشت اما پنجشنبه‌ای که گذشت، همه چیز فرق داشت. هانیه و ترانه آن شب با تشویق چند پسر نوجوان که هیجان بازی با مصرف گل بیشتر می شود، تصمیم به مصرف این ماده مخدر گرفتند و همین باعث شد که شرط عجیب بازی را هم قبول کنند؛ «بازنده‌ها باید طی ۲۴ ساعت ۱۰ موبایل سرقت کنند.»

آغاز حماقت ۲۴ ساعته
آن شب هانیه و ترانه باختند و به همراه دو نوجوان دیگر به نام‌های آرین و مهبد راهی خیابان شدند برای سرقت. هر ۴ بازنده با دو موتورسیکلت راهی سرقت شدند اما در نخستین سرقت، اتفاق غیرمنتظره‌ای رقم خورد. آنها با دیدن زنی که با گوشی آیفون صحبت می‌کرد به سمتش رفتند که گوشی‌اش را سرقت کنند. هانیه که ترک یکی از موتورها نشسته بود دستش را دراز کرد تا گوشی را بقاپد اما زن جوان محکم مچ هانیه را گرفت. موتور واژگون شد و با جمع شدن رهگذران، هر چهار سارق نوجوان دستگیر شدند. پرونده آنها روز گذشته روی میز دادیار دادسرای ویژه سرقت قرار گرفت اما چون متهمان هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند، برای ادامه روند رسیدگی به دادسرای اطفال ارجاع شد.

واقعی‌ترین کابوس زندگی
هانیه ۱۶ساله است. کنار بقیه همدستانش ایستاده و همگی گریه می‌کنند. هانیه با گریه می گوید که هنوز باورش نمی شود، بزرگترین حماقتش را مرتکب شده است.

چه شد که چنین تصمیم احمقانه‌ای گرفتی؟
ما اصلا جدی نبودیم. همه چیز شوخی بود. گفتیم یک کار کوچیکه... اصلا فکر نمی کردیم کار به اینجا بکشد.
اما شما پلاک موتور را هم پوشانده بودید که شناسایی نشود. یعنی برنامه ریزی کرده بودید.
ما خیلی بچه ایم. گل هم کشیده بودیم. همه می خندیدند و جو می دادند، ما هم جوگیر شدیم. اگر می دانستم عاقبتش اینجاست که هرگز با آنها همراه نمی شدم.

چرا قبول کردی تو فردی باشی که گوشی را می‌قاپد؟
می خواستم ثابت کنم ترسو نیستم. پسرها هی می گفتند، جرات نداری. دلم می خواست هیجان تجربه کنم. اصلا حال خودم را نمی‌دانستم. من اینکاره نیستم. من دزد نیستم.

خانواده ات خبر دارند که گل مصرف می کنی؟
اولین بارم بود. من و ترانه آخر هفته ها می رفتیم کافه تا مافیا بازی کنیم. پاتوقمون آنجا بود. حماقت کردم. ما خیلی ساده ایم، خیلی بچه ایم ... هنوز بلد نیستیم نه بگوییم. کاش بلد بودم. کاش اصلاً آن شب کافه نمی‌رفتیم...کاش هیچ‌کدوم از آن پسرها را نمی‌دیدیم... کاش گل نمی کشیدیم.

اگر دستگیر نمی‌شدید، می‌خواستید به سرقت ادامه دهید؟
نمی‌دانم. اصلا باورم نمی‌کنم اینجام. حالا پدر و مادرم درباره من چه فکری می کنند؟

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نوجوانان بازی مافیا شرط بندی سرقت دستگیری
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش آموزش‌وپرورش به آمار اعتیاد دانش‌آموزان
سرقت از آمبولانس هنگام نجات یک بیمار قلبی در تهران
زورگیری و سرقت به‌خاطر مخارج بالای دوست دختر!
سرقت میلیاردی زن هوس‌باز از همسرش
قتل دو جوان پس از باخت سنگین در قمار
شرط‌بندی برای سرقت از خانه خانم دکتر
۵ فقره دستگیری در کارنامه ۲ موبایل قاپ جوان
دستگیری سارقی با ۱۵۰ فقره سرقت در تهران
دستگیری سارقان خودرو با ۱۰ فقره سرقت
گردش مالی نجومی قماربازان در گیلان
دستگیری سارقان یک میلیارد تومانی
تصادف پس از سرقت
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۱ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۹۹ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۷۹ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۵۷ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۵۶ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dNB
tabnak.ir/005dNB