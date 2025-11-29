«داور خارجی» کلیدواژه جدید جنجال؛ فعالیت آتشفشان اعتراض و نگرانی پیش از دربی

آتش‌بس شکننده چند روز پیش میان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کاملا از بین رفته است. ماجرا از اشتباه داوری در بازی پرسپولیس و شمس‌آذر آغاز شد و بلافاصله تعدادی از مسئولان باشگاه استقلال با اشاره به این موضوع، بحث داور خارجی برای دربی را مطرح کردند.

در آستانه برگزاری دربی پایتخت، موضوع داوری به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فوتبال ایران تبدیل شده و یکبار دیگر بحث داور خارجی برای قضاوت این دیدار مطرح شده است. آن هم در حالی که ۱۷ سال است قضاوت این دیدار در اختیار داوران وطنی قرار گرفته است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، محال است که روزهای منتهی به برگزاری دربی پایتخت، فضای فوتبال‌مان آرام و توام با احترام باشد و طرفین درصدد ارائه فوتبالی باکیفیت و تماشاگرپسند باشند. این بازی آنقدر برای هر دو سمت استقلال و پرسپولیس و میلیون‌ها هوادار، حساس است و توجهات را به خود جلب می‌کند که خیلی ساده با اولین جرقه، آتش حاشیه و جنجال و کشمکش شعله‌ور می شود.

اتفاقی که حالا افتاده و آتش‌بس شکننده چند روز پیش میان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کاملا از بین رفته است. مدتی قبل و پس از انتشار ویدیوی جنجالی تشویق ایسلندی تعدادی از هواداران پرسپولیس که حاوی الفاظی زشت نسبت به رقیب سنتی بود، تا چند روز کشمکش و اتهام‌زنی میان دو باشگاه وجود داشت تا اینکه به یکباره همه چیز گل و بلبل شد. پرچم سفید بالا رفت و هر دو باشگاه بیانیه‌هایی منتشر و سعی کردند با جملاتی محترمانه نسبت به طرف مقابل، وانمود کنند که یک اتفاق بوده و تمام شده اما همان موقع هم می‌شد حدس زد که وضعیت اینگونه نخواهد ماند، و اینگونه هم نماند!

بعد از دیدار شمس‌آذر و پرسپولیس که عصر جمعه برگزار شد، ناگهان موجی سهمگین از اعتراضات به داوری آن هم به طعنه و کنایه شکل گرفت. دلیلش هم اعلام نشدن پنالتی به سود شمس‌آذر در یکی از صحنه‌های بازی بود که تعدادی از کارشناسان داوری تایید کردند که داور بازی و داوران حاضر در اتاق وی‌ای‌آر اشتباه کرده‌اند. در این میان نه تنها مسئولان باشگاه قزوینی بلکه تعدادی از مسئولان باشگاه استقلال هم دست به کار شدند چون دربی نزدیک است. علاوه بر دو لیدر باشگاه شمس‌‎آذر که با دستور موقت از حضور در تمامی ورزشگاه‌ها تا اطلاع ثانوی محروم شدند، چند مقام مسئول از دو باشگاه بزرگ پایتخت هم با محرومیت‌هایی مواجه شدند. علی بازگشا سخنگوی پرسپولیس و علی اینانلو، عضو هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس به دلیل مطالبی که در ارتباط با داوری در صفحات شخصی شان منتشر کردند، محروم شدند.

از سویی واعظی مدیر رسانه باشگاه استقلال هم با انتشار یک استوری با این محتوا که «آقایان کمیته داوران فدراسیون فوتبال! فکری نمی‌کنید برای داوری دربی؟ باید فکر جدی کرد. دربی محل آزمون و خطا نیست. داور غیرایرانی راه‌حل منطقی است»، محرومیت را به جان خرید. در ادامه علی نظری‌جویباری، عضو هیئت‌مدیره باشگاه استقلال هم چنین درخواستی را با انتشار هفت تصویر از صحنه‌های مشکوک در بازی‌های دربی پیشین، تکرار کرد. او نوشت: «برای یک بازی زیبا در دربی ۱۰۶، فقط داور خارجی». بدین ترتیب او هم محروم شد.

در این شرایط، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای پیشگیری از تنش بیشتر در فضای فوتبال آن هم در آستانه دربی، خیلی زود دست به کار شد تا احتمالا افراد دیگری به موج درخواست «داور خارجی» برای دربی ۱۰۶، نپیوندند. هر چند فعلا که فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی به هدف خود با این اقدام ضربتی نرسیده‌اند چون سرمربی پرتغالی استقلال هم به این ماجرا وارد شد. ساپینتو در نشست خبری پیش از بازی استقلال برابر فولاد خوزستان گفت:« آنچه در بازی دیروز پرسپولیس با شمس آذر قزوین دیدم باور کردنش برایم سخت بود! از اول صحنه موردنظر دیروز را که دیدم، گفتم پنالتی است. غیرقابل باور است که پنالتی گرفته نشد. نمی‌خواهم داوران برای ما کار بزرگی انجام دهند، ولی نباید کار دیگری کنند. من به همه احترام می‌گذارم. در ابتدای فصل قضاوت‌های ناعادلانه‌ای در بازی با خیبر خرم‌آباد و استقلال خوزستان وجود داشت، اما در ادامه عملکرد داوران جدی بود و از آنها تشکر کردم. خوب نیست که فقط انتقاد کنیم و جایی که لازم باشد، باید تشکر کنیم. ما به همراه بازیکنان دوست داریم به داور کمک کنیم اما داوری دیروز (پرسپولیس و شمس آذر) باعث نگرانی من شد. ما فقط دنبال عدالت هستیم. اگر مستحق پنالتی بوده باشیم، بگیرند و اگر نباشیم، نگیرند.»

دقایقی بعد از اتمام نشست خبری ساپینتو، خبری اعلام شد مبنی بر اینکه براساس ابلاغیه کمیته انضباطی، سرمربی تیم استقلال به دلیل اظهارات مطرح شده در نشست خبری ۴۸ ساعت فرصت دارد تا توضیحات خود را در این باره به این کمیته ارائه دهد. در حالی که استقلال بر حضور داور خارجی پافشاری دارد، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، پیش‌تر اعلام کرده بود که داور این مسابقه قطعاً ایرانی خواهد بود. اکنون باید دید در نهایت فدراسیون به سمت تغییر تصمیم خود می‎رود یا حواشی جدیدی به وجود می‌آید.

با تمام این اوصاف، در آستانه برگزاری دربی پایتخت، موضوع داوری به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فوتبال ایران تبدیل شده و یکبار دیگر بحث داور خارجی برای قضاوت این دیدار مطرح شده است. آن هم در حالی که دربی پایتخت از تابستان سال ۷۴ تا زمستان ۸۷ توسط داوران خارجی سوت زده می‌شد ولی حالا ۱۷ سال است که کار دوباره در اختیار داوران وطنی قرار گرفته است. تاکنون ۳۸ دربی با داوران خارجی برگزار شده که سهم پرسپولیس ۱۱ برد و سهم استقلال ۹ برد بوده؛ ۱۸ مسابقه هم به تساوی انجامیده است.